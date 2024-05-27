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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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24 мая 2024, 06:14  •  259855 просмотра

Bloomberg: в ЕС думают над путем от Саммита мира до возможных переговоров в Саудовской Аравии с участием россии осенью

ЕС рассматривает вопрос о том, как перейти от предстоящего Саммита мира в Швейцарии к возможной встрече в Саудовской Аравии осенью с участием России.

политика •   •  1422 просмотра
Bloomberg: в ЕС думают над путем от Саммита мира до возможных переговоров в Саудовской Аравии с участием россии осенью

ЕС ввел санкции против медведчука и марчевского

Европейский Союз ввел санкции против бывшего народного депутата Украины виктора медведчука, пророссийского пропагандиста артема марчевского и сайта Voice of Europe.

Война •   •  3305 просмотра
ЕС ввел санкции против медведчука и марчевского

Мэр Тернополя заявил, что мошенники на фейковой странице в соцсетях от его имени просят денег

Городской голова Тернополя Сергей Надал предупредил о мошенниках, которые создали фейковую страницу в социальных сетях от его имени и присылают сообщения с просьбой о деньгах, о чем он сообщил в полицию как о мошенничестве.

Криминал и ЧП •   •  2494 просмотра
Мэр Тернополя заявил, что мошенники на фейковой странице в соцсетях от его имени просят денег

С бывшего главы Верховного Суда сняли электронный браслет - источник

С бывшего главы Верховного суда Всеволода Князева сняли электронный браслет из-за проблем со здоровьем.

Криминал и ЧП •   •  5512 просмотра
С бывшего главы Верховного Суда сняли электронный браслет - источник

Столтенберг: важно предоставить Украине помощь для обеспечения ее готовности к немедленному членству, когда это позволят политические условия

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что важно помочь Украине обеспечить ее готовность к немедленному членству в НАТО, когда это позволят политические условия, одновременно рассматривая возможность усиления роли НАТО в предоставлении устойчивой долгосрочной поддержки Украине.

политика •   •  8492 просмотра
Столтенберг: важно предоставить Украине помощь для обеспечения ее готовности к немедленному членству, когда это позволят политические условия

С начала года украинцы потеряли более 6 тысяч мобильных телефонов: какие бренды самые популярные среди воров

С начала 2024 года украинцы потеряли более 6,6 тыс. мобильных телефонов, среди которых чаще всего воруют бренды Xiaomi, Samsung и iPhone.

Общество •   •  7641 просмотра
С начала года украинцы потеряли более 6 тысяч мобильных телефонов: какие бренды самые популярные среди воров

СБУ сообщила о подозрении заместителю министра обороны россии, который координирует поставки вражеских КАБов и "Искандеров"

СБУ сообщила о подозрении заместителю министра обороны рф алексею криворучко, который координирует поставки управляемых авиационных бомб и баллистических ракет «Искандер», используемых российскими войсками для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре Украины.

Война •   •  8883 просмотра
СБУ сообщила о подозрении заместителю министра обороны россии, который координирует поставки вражеских КАБов и "Искандеров"

Партизаны провели разведку НПЗ в ставропольском крае рф - "АТЕШ"

Партизаны провели разведку активно работающего российского нефтеперерабатывающего завода в городе Светоград ставропольского края, который, вероятно, обеспечивает потребности российских войск на юго-восточном фронте в горючем.

Война •   •  10071 просмотра
Партизаны провели разведку НПЗ в ставропольском крае рф - "АТЕШ"

В Одесской области водитель школьного автобуса насиловал мальчиков: что известно

57-летний водитель школьного автобуса в Одесской области изнасиловал и подверг сексуальному насилию трех мальчиков 12-13 лет из местного лицея, пригласив их к себе домой под предлогом игры в карты. Теперь ему грозит пожизненное заключение.

Общество •   •  8134 просмотра
В Одесской области водитель школьного автобуса насиловал мальчиков: что известно

Удар рф по гипермаркету в Харькове: подтверждена гибель 16 человек, еще 45 получили ранения

В результате российского удара по гипермаркету в Харькове погибли 16 человек, 45 получили ранения, а 5 считаются пропавшими без вести.

Война •   •  20768 просмотра
Удар рф по гипермаркету в Харькове: подтверждена гибель 16 человек, еще 45 получили ранения