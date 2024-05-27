Bloomberg: в ЕС думают над путем от Саммита мира до возможных переговоров в Саудовской Аравии с участием россии осенью

Для ЕС важным вопросом является то, как продвинуться от Саммита мира, который запланирован в Швейцарии в следующем месяце, до возможной встречи в Саудовской Аравии осенью с участием россии, со ссылкой на источники сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

"Министры иностранных дел ЕС обсудят сегодня, как найти спасительный результат для украинского мирного саммита, который состоится 15-16 июня в Швейцарии", - пишет издание.

Как отмечается, "президент США Джо Байден планирует пропустить конференцию для сбора средств в Голливуде, тогда как Китай и Бразилия планируют конкурирующую инициативу". Президент Украины Владимир Зеленский просил лидеров принять участие, но москва активно пытается подорвать участие ключевых государств, указывает издание.

Bloomberg стало известно, что "Бразилия и Индия выдвигают идею направить больше младших чиновников, и только высокопоставленный государственный служащий может присутствовать из Пекина".

"По словам официальных лиц, для ЕС важным вопросом является то, как перейти от конференции в следующем месяце к возможной встрече в Саудовской Аравии осенью с участием россии", - говорится в публикации.

Швейцария примет Саммит мира в Украине 15-16 июня: рассказала о приглашенных и цели конференции