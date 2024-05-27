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Bloomberg: у ЄС думають над шляхом від Саміту миру до можливих переговорів в Саудівській Аравії за участю росії восени

Bloomberg: у ЄС думають над шляхом від Саміту миру до можливих переговорів в Саудівській Аравії за участю росії восени

Київ • УНН

 • 18577 перегляди

ЄС розглядає питання про те, як перейти від майбутнього Саміту миру в Швейцарії до можливої зустрічі в Саудівській Аравії восени за участю росії.

Для ЄС важливим питанням є те, як просунутися від Саміту миру, який запланований у Швейцарії наступного місяця, до можливої зустрічі в Саудівській Аравії восени за участю росії, з посиланням на джерела повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

"Міністри закордонних справ ЄС обговорять сьогодні, як знайти рятівний результат для українського мирного саміту, що відбудеться 15-16 червня у Швейцарії", - пише видання.

Як зазначається, "президент США Джо Байден планує пропустити конференцію для збору коштів у Голлівуді, тоді як Китай та Бразилія планують конкуруючу ініціативу". Президент України Володимир Зеленський просив лідерів взяти участь, але москва активно намагається підірвати участь ключових держав, вказує видання.

Bloomberg стало відомо, що "Бразилія та Індія висувають ідею направити більше молодших чиновників, і тільки високопоставлений державний службовець може бути присутнім із Пекіна".

"За словами офіційних осіб, для ЄС важливим питанням є те, як перейти від конференції наступного місяця до можливої зустрічі в Саудівській Аравії восени за участю росії", - ідеться у публікації.

Швейцарія прийме Саміт миру в Україні 15-16 червня: розповіла про запрошених та мету конференції02.05.24, 13:24 • 22917 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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