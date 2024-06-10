Швейцарія заявила про збільшення кібератак і дезінформації напередодні Саміту миру

Швейцарія зафіксувала зростання кількості кібератак та дезінформації напередодні Саміту миру у ці вихідні, метою якого є створення шляху до миру в Україні, повідомив уряд країни у понеділок, пише УНН з посиланням на Reuters.

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Президент Швейцарії Віола Амхерд заявила на пресконференції, що за останні тижні почастішали кібератаки, і її запитали, як її уряд реагує на особисті нападки на неї у російських ЗМІ, які набули розголосу у Швейцарії.

"Ми не викликали посла, - сказала вона. - Я так і хотіла, тому що кампанія з дезінформації настільки екстремальна, що видно, що мало що з неї відображає реальність".

Міністр закордонних справ країни Ігнаціо Кассіс заявив, що існує явна "зацікавленість" у зриві переговорів, але відмовився сказати, хто стояв за атаками, коли його запитали, чи причетна до них росія.

За даними Швейцарії, для участі у переговорах, які пройдуть на курорті неподалік центрального міста Люцерн з 15 по 16 червня, зареєструвалися 90 держав та організацій, приблизно половина з них - з Південної Америки, Азії, Африки та Близького Сходу.

У Швейцарії заявили, що на Саміт миру зареєструвалися 90 країн та організацій

Туреччина та Індія візьмуть участь, заявили швейцарські чиновники, хоч незрозуміло, на якому рівні. Залишається незрозумілим, чи візьмуть у ньому участь Бразилія та Південна Африка.

За словами Швейцарії, приблизно половина країн, що беруть участь, буде представлена ​​главами держав і урядів.

За словами Кассіса, на саміті на курорті Бюргеншток обговорюватимуться питання, що викликають міжнародне занепокоєння, такі як необхідність ядерної та продовольчої безпеки, свобода судноплавства, а також гуманітарні питання, такі як обмін військовополоненими.

Саміт має завершитися ухваленням підсумкової декларації, "в ідеалі" ухваленої одноголосно, сказав Кассіс. Його мета також полягає в тому, щоб визначити, яким буде наступний крок у мирному процесі.

Відповідаючи на запитання, хто може стати наступником Швейцарії на наступному етапі, Кассіс відповів, що не може повідомити подробиць, але зазначив, що роблять спроби створити щось "за межами західної частини світу".

За його словами, це може сприяти включенню до цього процесу "глобального Півдня та арабських країн".

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