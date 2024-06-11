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NHK: у заяві за підсумками саміту миру в Швейцарії може не бути пункту про виведення російських військ

NHK: у заяві за підсумками саміту миру в Швейцарії може не бути пункту про виведення російських військ

Київ • УНН

 • 21157 перегляди

Як повідомляється, проект спільної заяви для майбутньої міжнародної мирної конференції по Україні не містить закликів до виведення російських військ, повідомляє японська телекомпанія NHK.

У спільну заяву саміту Миру у Швейцарії навряд чи увійде виведення російських військ з України, повідомляє японський мовник NHK з посиланням на проект спільної заяви, пише УНН.

Деталі

"Як стало відомо NHK, учасникам майбутньої міжнародної мирної конференції по Україні буде запропонований проект спільної заяви, у якому не міститься заклик до виведення російських військ", - ідеться в повідомленні.

NHK, як повідомляється, отримав проект спільної заяви, "у якому згадуються тільки три з десяти пунктів формули миру, запропонованої Україною". "Це безпека атомних електростанцій, продовольча безпека, а також звільнення всіх ув'язнених і повернення дітей, депортованих до росії", - сказано в повідомленні.

Однак, зазначає мовник, "у документі не згадуються вимоги про виведення російських військ з України та відновлення територіальної цілісності цієї країни".

У проекті спільної заяви також, як зазначено, ідеться про те, що в досягненні миру повинні брати участь всі сторони. Проект підкреслює важливість участі в дискусіях росії.

"За словами дипломатичних джерел, виведення російських військ та інші положення, до яких закликає Україна, не включили в проект заяви з урахуванням позицій деяких азіатських і близькосхідних країн зі швидкозростаючою економікою, що підтримують зв'язки з росією", - зазначає мовник.

Доповнення

Саміт миру пройде в Швейцарії 15-16 червня. Він орієнтований на реалізацію мирного плану з 10 пунктів, запропонованого Україною. У понеділок швейцарський уряд повідомив, що очікується участь у саміті 90 країн і організацій.

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