Саммит мира в Швейцарии: количество участников уменьшилось - СМИ

Количество стран и организаций, подтвердивших свое участие в Саммите мира в Швейцарии, который состоится на этих выходных, уменьшилось с 93 до 78. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на ряд дипломатов стран ЕС, знакомых с ходом подготовки Саммита, передает УНН.

Детали

Дипломаты не называли страны, которые передумали участвовать в Саммите. Однако, один из источников не исключил, что этот список может пополниться.

Дипломат, сообщив о 78 подтвержденных участниках, выразил оптимизм, отмечая, что «еще есть немного времени». Другой сказал, что его целью является «иметь семейное фото почти на 80 человек».

Дополнение

15-16 июня Швейцария проведет Саммит мира в Украине. В Швейцарии заявили, что на Саммит мира зарегистрировались 90 стран и организаций.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина сейчас имеет подтверждение 106 стран мира относительно их участия в Глобальном саммите мира.

Политолог о Глобальном саммите мира: Украина должна выбить из рук других стран козыри, позволяющие им предлагать свои варианты мирного плана