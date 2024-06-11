Зеленський про Саміт миру: важливо не віддати мирну ініціативу росії
Київ • УНН
Зеленський вважає сам факт проведення першого інавгураційного мирного саміту в Швейцарії 15-16 червня великим успіхом, незважаючи на те, що він не принесенегайного миру, оскільки важливо не поступатися мирною ініціативою росії.
Сам факт проведення Саміту миру є великим успіхом, незважаючи на те, що він не принесе миру негайно. Про це президент України Володимир Зеленський сказав на спільній конференції з Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом, передає УНН.
Важливо не віддати мирну ініціативу росії, тому що російська ініціатива була продемонстрована у день повномасштабного вторгнення. Їхнє бачення – окупація нашої держави
Президент вважає успішним сам факт проведення першого інавгураційного Саміту миру, який запланований на 15-16 червня у Швейцарії.
Сам факт проведення такого саміту вже є успіхом. Він не означатиме мир і завершення війни - це шлях, але ми пройдемо його. Ми досягнемо миру, а це – перший крок. Він дуже важливий. Паралелі ми вже знаємо – організовуються зустрічі на різних рівнях на території росії, щоб побудувати якусь ще ініціативу. Тому наша зустріч – це успіх
Нагадаємо
Наразі 90 держав та організацій зареєструвалися для участі у Саміті миру, метою якого є прокласти шлях до миру в Україні, який Швейцарія проведе 15-16 червня.
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