CNN: Байден і Трамп домовилися провести дебати без чернеток, підказок і аудиторії
Київ • УНН
Кандидати в президенти США Джо Байден і Дональд Трамп домовилися провести дебати без чернеток, підказок, аудиторії та заздалегідь написаних нотаток, з ручкою, блокнотом і пляшкою води на сцені.
Кандидати у президента США Джо Байден та Дональд Трамп погодились провести дебати без чернеток, підказок та авдиторії. Про це пише CNN, який організовує зустріч Байдена і Трампа, передає УНН.
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Зазначається, що обидва кандидати погодилися виступити на єдиному подіумі, а їхні місця на сцені визначать через підкидання монети.
Також під час дебатів працюватиме лише мікрофон того кандидата, який виступатиме в той момент. Як заявили в CNN, жодного реквізиту чи попередньо написаних нотаток на сцену взяти не дозволять. Кандидати отримають лише ручку, блокнот і пляшку води.
Окрім того, ці дебати відрізнятимуться від попередніх тим, що в залі не буде авдиторії. А втім, як і раніше, модератори "використовуватимуть усі наявні в них інструменти, щоб забезпечити дотримання часу та цивілізовану дискусію".
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Загалом дебати триватимуть 90 хвилин і передбачатимуть дві рекламні паузи. У цей час представники передвиборчих штабів не зможуть спілкуватися зі своїм кандидатом.
Нагадаємо
Рейтинг президента Джо Байдена, попри зростаючий скептицизм щодо нинішнього стану демократії у Сполучених Штатах, вищий за рейтинг Дональда Трампа, - про це свідчать дані опитування серед мешканців різних країн планети.