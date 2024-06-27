Стало відомо, коли Байден і Трамп проведуть перші теледебати
Київ • УНН
Байден і Трамп проведуть теледебати на каналі CNN 27 червня перед офіційним висуненням кандидатів у президенти, без глядачів і з включеними мікрофонами тільки під час відповідей.
Майбутні кандидати на посаду президента США чинний глава Білого дому Джо Байден та експрезидент Дональд Трамп проведуть 27 червня теледебати на телеканалі CNN. За повідомлення The Hill, Байден протягом тижня перебуває у заміській резиденції Кемп-Девід, де з групою радників готується до дебатів, передає УНН.
Деталі
Дебати розпочнуться в четвер о 21:00 (у п’ятницю, о 4:00 за Києвом) і триватимуть 90 хвилин.
Уперше в історії виборів теледебати відбудуться ще до національних партійних з’їздів, тобто до офіційного висунення кандидатів.
На вимогу Трампа, опоненти не матимуть жодних записів, а лише чисті аркуші паперу та ручки. На вимогу Байдена, поєдинок відбудеться без авдиторії, яка могла б підбадьорювати своїх лідерів вигуками й аплодисментами – у телестудії будуть присутні лише двоє телеведучих. Крім того, мікрофони вмикатимуться, лише коли політики відповідатимуть на свої запитання, аби вони не перебивали одне одного й не вставляли коментарі, як це любить робити Трамп.
CNN: Байден і Трамп домовилися провести дебати без чернеток, підказок і аудиторії15.06.24, 20:24 • 20297 переглядiв