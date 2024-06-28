Байден і Трамп обговорили перше питання дебатів: економіка та імміграція
Київ • УНН
Під час перших президентських дебатів в Атланті Байден і Трамп зіткнулися з питаннями економіки, інфляції, імміграції та стану економіки США до і під час пандемії COVID-19.
Байден і Трамп зустрілися на перших дебатах у Атланті. Про це повідомляє Голос Америки Українською, передає УНН.
Деталі
Провідні кандидати на президентських виборах у США діючий президент Джо Байден і республіканець Дональд Трамп зустрілися на перших дебатах у штаб-квартирі CNN в Атланті.
Кандидати, вийшовши на сцену, не привіталися один з одним.
Перша тема дебатів – економіка та інфляція, яка стала слабким місцем для Байдена. Байден захищався, заявляючи, що підняв економіку країни після кризи, залишеної Трампом. Трамп відповідав, що економіка США була чудовою до пандемії коронавірусу. Крім того, Трамп швидко перевів розмову на тему імміграції та звинуватив Байдена в неконтрольованій імміграції, яка руйнує економіку країни.
Стало відомо, коли Байден і Трамп проведуть перші теледебати27.06.24, 06:10 • 24837 переглядiв