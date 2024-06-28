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Дебати в США: Трамп підтримує закон про аборти на рівні штатів, Байден обіцяє відновити федеральне право

Київ • УНН

 • 25567 перегляди

Трамп підтримує права штатів щодо закону про аборти, Байден обіцяє відновити федеральне право на аборти, скасоване Верховним судом.

Дебати в США: Трамп підтримує закон про аборти на рівні штатів, Байден обіцяє відновити федеральне право

Дональд Трамп заявив, що підтримує право штатів ухвалювати закони про аборти і не буде посилювати федеральні закони, якщо стане президентом. Президент Джо Байден обіцяє працювати над відновленням федерального права на аборт, скасованого Верховним судом два роки тому. Про це повідомляє Голос Америки Українською, передає УНН.

Деталі

На президентський дебатах Дональд Трамп, колишній президент США і потенційний кандидат на виборах 2024 року, заявив, що підтримує право штатів самостійно ухвалювати закони про аборти і підкреслив, що не має наміру посилювати чинні закони на федеральному рівні, якщо знову стане президентом.

Водночас, президент США Джо Байден висловив свою підтримку відновленню скасованого рішення Верховного суду. Байден зазначив, що федеральне право на аборт, встановлене рішенням "Роу проти Вейда", має бути захищене і обіцяв працювати над відновленням цього права протягом свого другого терміну над відновленням цього права протягом свого другого терміну.

Байден і Трамп обговорили перше питання дебатів: економіка та імміграція 28.06.24, 04:22 • 24629 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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