Трамп і Байден сперечаються про Україну: "Якби я був президентом - путін не напав би на Україну" - Трамп

Трамп заявив, що путін не напав би на Україну, якби він був президентом, і звинуватив Джо Байдена у поганому виведенні військ з Афганістану, що спонукало ппутіна до агресії. Байден, зі свого боку, назвав путіна військовим злочинцем і критикував Трампа за його коментарі про НАТО. Про це повідомляє Голос Америки Українською, передає УНН.

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На президентський дебатах дискусія між Дональдом Трампом та Джо Байденом загострилася, коли розмова перейшла до питання війни в Україні.

Трамп повторив свої попередні заяви, що путін не напав би на Україну, якби він був президентом. Він також розкритикував Байдена за хаотичне виведення військ з Афганістану, стверджуючи, що саме це стало причиною агресії путіна проти України. Водночас Трамп підкреслив, що нинішні умови путіна щодо припинення війни є неприйнятними. Крім того, колишній президент Америки знову підкреслив, що закінчить війну в Україні відразу від початку свого президенства.

Байден, у свою чергу, назвав путіна військовим злочинцем і різко засудив Трампа за його висловлювання, що путін може атакувати будь-де, якщо союзники по НАТО не збільшать свої оборонні бюджети. Також діючий президент США зауважив, що путін не зупиниться в Україні.

Далі буде Польща, Білорусь, країни НАТО. Ми можемо тільки здогадуватись, що буде далі, якщо все спустити з рук