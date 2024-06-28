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Трамп і Байден сперечаються про Україну: "Якби я був президентом - путін не напав би на Україну" - Трамп

Київ • УНН

 • 114617 перегляди

Трамп звинуватив Байдена у вторгненні путіна в Україну, посилаючись на хаотичне виведення військ з Афганістану, а Байден назвав путіна військовим злочинцем і розкритикував коментарі Трампа про НАТО.

Трамп і Байден сперечаються про Україну: "Якби я був президентом - путін не напав би на Україну" - Трамп

Трамп заявив, що путін не напав би на Україну, якби він був президентом, і звинуватив Джо Байдена у поганому виведенні військ з Афганістану, що спонукало ппутіна до агресії. Байден, зі свого боку, назвав путіна військовим злочинцем і критикував Трампа за його коментарі про НАТО. Про це повідомляє Голос Америки Українською, передає УНН.

Деталі

На президентський дебатах дискусія між Дональдом Трампом та Джо Байденом загострилася, коли розмова перейшла до питання війни в Україні.

Трамп повторив свої попередні заяви, що путін не напав би на Україну, якби він був президентом. Він також розкритикував Байдена за хаотичне виведення військ з Афганістану, стверджуючи, що саме це стало причиною агресії путіна проти України. Водночас Трамп підкреслив, що нинішні умови путіна щодо припинення війни є неприйнятними. Крім того, колишній президент Америки знову підкреслив, що закінчить війну в Україні відразу від початку свого президенства.

Байден, у свою чергу, назвав путіна військовим злочинцем і різко засудив Трампа за його висловлювання, що путін може атакувати будь-де, якщо союзники по НАТО не збільшать свої оборонні бюджети. Також діючий президент США зауважив, що путін не зупиниться в Україні.

Далі буде Польща, Білорусь, країни НАТО. Ми можемо тільки здогадуватись, що буде далі, якщо все спустити з рук

- зазначив Джо Байден.

Дебати в США: Трамп підтримує закон про аборти на рівні штатів, Байден обіцяє відновити федеральне право28.06.24, 04:34 • 25568 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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