Трамп: Украина не выиграет войну, у них заканчиваются люди
Киев • УНН
Трамп заявил, что Украина не выиграет войну с рф, ведь в стране заканчиваются люди. В то же время он утвердил, что при его президентстве рф не расширялась.
Трамп на дебатах заявил, что Украина не выиграет войну с рф. Об этом сообщает Голос Америки на украинском языке, передает УНН.
Детали
Во время дебатов с президентом Джо Байденом кандидат в президенты США Дональд Трамп высказал противоречивое мнение о войне между Украиной и рф. По его словам, рф расширила свои территориальные амбиции при предыдущих администрациях, но во время его президентства этого не произошло.
россия забрала много земли при Обаме, при Байдене. А при мне - нет. путин знал, что со мной нельзя играть. Эта война не должна была бы никогда начинаться
Он также добавил, что политика Байдена привела к плохой ситуации для Украины и собрала много человеческих жертв.
Украина не выиграет войну. У них заканчиваются люди. Это печально, они столько людей потеряли... Из-за глупых решений Байдена
Трамп и Байден спорят об Украине: "Если бы я был президентом - путин не напал бы на Украину" - Трамп28 июня 2024, 01:53 • 21418 просмотров