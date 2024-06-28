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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Трамп: Україна не виграє війну, у них закінчуються люди

Київ • УНН

 • 123514 перегляди

Трамп заявив, що Україна не виграє війну з рф, адже в країні закінчуються люди. Водночас він ствердив, що за його президентства рф не розширювалася.

Трамп: Україна не виграє війну, у них закінчуються люди

Трамп на дебатах заявив, що Україна не виграє війну з рф. Про це повідомляє Голос Америки Українською, передає УНН.

Деталі

Під час дебатів з президентом Джо Байденом кандидат у президенти США Дональд Трамп висловив суперечливу думку щодо війни між Україною та рф. За його словами, рф розширила свої територіальні амбіції при попередніх адміністраціях, але під час його президентства цього не сталося.

росія забрала багато землі при Обамі, при Байдені. А при мені - ні. путін знав, що зі мною не можна грати. Ця війна не мала би ніколи починатися

- заявив Дональд Трамп.

Він також додав, що політика Байдена привела до поганої ситуації для України і зібрала багато людських жертв.

Україна не виграє війну. У них закінчуються люди. Це сумно, вони стільки людей втратили... Через дурні рішення Байдена

- підкреслив Дональд Трамп.

Трамп і Байден сперечаються про Україну: "Якби я був президентом - путін не напав би на Україну" - Трамп28.06.24, 04:53 • 114617 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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