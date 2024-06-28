Трамп: Україна не виграє війну, у них закінчуються люди

Трамп на дебатах заявив, що Україна не виграє війну з рф. Про це повідомляє Голос Америки Українською, передає УНН.

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Під час дебатів з президентом Джо Байденом кандидат у президенти США Дональд Трамп висловив суперечливу думку щодо війни між Україною та рф. За його словами, рф розширила свої територіальні амбіції при попередніх адміністраціях, але під час його президентства цього не сталося.

росія забрала багато землі при Обамі, при Байдені. А при мені - ні. путін знав, що зі мною не можна грати. Ця війна не мала би ніколи починатися

Він також додав, що політика Байдена привела до поганої ситуації для України і зібрала багато людських жертв.

Україна не виграє війну. У них закінчуються люди. Це сумно, вони стільки людей втратили... Через дурні рішення Байдена