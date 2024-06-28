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Після дебатів у США: вік Байдена домінує в глобальному висвітленні

Київ • УНН

 • 16519 перегляди

Незв'язний виступ Байдена під час перших президентських дебатів 2024 року викликав серйозні занепокоєння щодо його віку і здатності займати посаду президента Сполучених Штатів ще один термін. Трамп виступав зі своїми звичними брехливими нападками і вихвалянням, але з енергією і впевненістю в собі.

Після дебатів у США: вік Байдена домінує в глобальному висвітленні

Джо Байден і Дональд Трамп зустрілися вперше за чотири роки. Вік і здібності були головною темою у висвітленні, після першого раунду у четвер, оскільки одному кандидату 81 рік, а іншому 78 років. Але експерти також звернули увагу, що вислови Трампа не відповідають дійсності. 

Пише УНН із посиланням на Reuters, Tagesspiegel та Axios.

Деталі

Джо Байден хоче бути президентом США ще чотири роки, а Дональд Трамп знову хоче бути президентом. Напередодні два кандидати на, ймовірно, найважливішу посаду президента у світі, вперше з 2016 року провели поєдинок у прямому ефірі на телебаченні.

Перша половина президентських дебатів у четвер ввечері не розвіяла занепокоєння щодо віку чинного президента Джо Байдена. Оглядачі називають виступ Байдена хитким та переривчастим.

"(Байден) втомлений та виснажений" - пише Tagesspiegel.

Відповіді президента Байдена під час перших дебатів на виборах 2024 року часом були незв'язними (..) союзники одразу ж висловили серйозне занепокоєння з приводу впливу на його передвиборчі перегони проти Дональда Трампа

- зазначає сайт Axios.

З іншого боку, Дональд Трамп обрушився на Байдена з низкою часто неправдивих нападів, але з боку представника демократів ефективної відповіді "на численну брехню опонента" не послідувало. Байден часто шукав слова і став впевненішим лише під кінець.

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"Це був катастрофічний вечір для Байдена. Він не міг встигати за Трампом. Важко уявити, що він зможе правити країною ще чотири роки", — сказав Tagesspiegel політичний радник Ян Бреммер.

Враження з приводу виступу президента Байдена сколихнула його колег-демократів.

 "Ймовірно, посилить занепокоєння виборців щодо того, що 81-річний президент занадто старий, щоб служити ще один чотирирічний термін" - зауважує Reuters.

За даними інформаційного агентства, один з найбільших донорів Байдена, який не побажав бути названим, критикуючи президента, назвав його виступ "дискваліфікуючим". Наразі він очікує нового раунду закликів до Байдена піти у відставку напередодні національного з'їзду партії.

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Важливо зазначити, що експерти також не бажають говорити про однозначний успіх Трампа. Республіканець "наполегливо і патологічно брехав" і мало зробив, щоб розвіяти занепокоєння щодо своєї придатності до посади, каже Ашер Гільдебранд, який викладає державну політику в Університеті Дьюка в Північній Кароліні.

(Трамп) виголосив свій звичайний перелік дрібних скарг і галасливих вихвалянь. Але він робив це з енергією і впевненістю

- каже Гільдебранд.

Цьому сприяло незрозуміле рішення CNN не ставити під сумнів і не перевіряти його брехню, додав експерт.

Контекст

Телевізійне 90-хвилинне протистояння на телеканалі CNN відбулося набагато раніше, ніж будь-які сучасні президентські дебати, більш ніж за чотири місяці до дня виборів 5 листопада.

Обидва кандидати виступали без живої аудиторії, а їхні мікрофони автоматично вимикалися, коли не наставала їхня черга говорити - обидва нетипові правила, запроваджені, щоб уникнути хаосу, який зірвав їхні перші дебати у 2020 році, коли Трамп неодноразово перебивав Байдена.

Обидва чоловіки, які не приховували своєї взаємної неприязні, не потиснули один одному руки і не визнали один одного ні до, ні після дебатів.

Але було набагато більше моментів, в яких їхня неприязнь була очевидною. Кожен з них назвав іншого найгіршим президентом в історії; Байден назвав Трампа "невдахою" і "скиглієм", а Трамп назвав Байдена "катастрофою".

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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