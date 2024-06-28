"Я знаю, що вже не молодий": Байден прокоментував свій виступ на дебатах із Трампом
Київ • УНН
Джо Байден визнав, що його похилий вік вплинув на його виступ у дебатах, але підтвердив свою здатність виконувати обов'язки президента США і виконувати цю роботу.
Під час звернення до виборців президент СШа Джо Байден прокоментував свій виступ на дебатах проти опонента на виборах президента США Дональда Трампа. Про це пише УНН з посиланням на The Guardian.
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Зокрема, Байден визнав, що справді в похилому віці й не так добре бере участь у дебатах, як раніше.
Скажу очевидну річ: я знаю, що вже не молодий. Я знаю, що ходжу не так легко, як раніше, не говорю так зв’язно, як раніше, не веду дебати так добре, як раніше, але я знаю те, що знаю. Я знаю, як говорити правду
Водночас він наголосив, що знає, як "виконувати роботу" американського президента, а "коли тебе збивають з ніг, ти піднімаєшся".
Друзі, я даю вам слово Байдена: я б не балотувався знову, якби не вірив усім серцем і душею, що зможу виконати цю роботу. Тому що, відверто кажучи, ставки занадто високі
Контекст
Під час дебатів Байден виглядав невпевненно, а його виступ викликав серйозні занепокоєння щодо його віку і здатності займати посаду президента Сполучених Штатів ще один термін.
Голос президента часто був захриплим, пізніше Білий дім пояснив це застудою. З часом Байден втрачав хід думок або намагався чітко висловити свою точку зору.
Флеш-опитування CNN, проведене серед глядачів дебатів, показало, що 67% опитаних сказали, що Трамп виграв дебати.
Нагадаємо
Офіційний представник передвиборчої кампанії кандидата від демократів Джо Байдена Сет Шустер після дебатів між Байденом і Трампом заявив, що президент Байден продовжить перегони