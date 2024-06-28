"Я знаю, що вже не молодий": Байден прокоментував свій виступ на дебатах із Трампом

Під час звернення до виборців президент СШа Джо Байден прокоментував свій виступ на дебатах проти опонента на виборах президента США Дональда Трампа. Про це пише УНН з посиланням на The Guardian.

Деталі

Зокрема, Байден визнав, що справді в похилому віці й не так добре бере участь у дебатах, як раніше.

Скажу очевидну річ: я знаю, що вже не молодий. Я знаю, що ходжу не так легко, як раніше, не говорю так зв’язно, як раніше, не веду дебати так добре, як раніше, але я знаю те, що знаю. Я знаю, як говорити правду