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Після невдалих дебатів з Трампом: більшість виборців хочуть заміни Байдена як кандидата на виборах

Київ • УНН

 • 24236 перегляди

Після невдалих дебатів 60% респондентів опитування Morning Consult вважають, що Джо Байдена слід замінити як кандидата від Демократичної партії на президентських виборах у США.

Після невдалих дебатів з Трампом: більшість виборців хочуть заміни Байдена як кандидата на виборах

Після невдалих дебатів 60% виборців-респондентів вважають, що  Джо Байдена замінити як кандидата від Демократичної партії на виборах президента США. Про це свідчить опитування Morning Consult, оприлюднене у п'ятницю для Axios, передає УНН.

Деталі 

Зокрема, 60% виборців-респондентів кажуть, що Байдена слід "точно" або "ймовірно" замінити. Тоді як 21% респондентів вважає, що Байдена "точно не варто" замінювати, а ще 20% – що "скоріш за все, не варто".

Коли респондентам запропонували обрати між Байденом і колишнім президентом Трампом, 45% обрали президента, а 44% – колишнього лідера Білого дому.

"Я знаю, що вже не молодий": Байден прокоментував свій виступ на дебатах із Трампом 28.06.24, 21:20 • 24734 перегляди

В Morning Consult підкреслюють - "опитування свідчать, що президент Джо Байден не втратив своїх позицій перед Трампом".

Доповнення

А втім, більшість респондентів – 57% з тих, хто дивився дебати, – сказали, що Трамп перевершив Байдена.

Серед них 19% демократів, 60% незалежних і 93% республіканців. Похибка опитування становила +/– 2 відсоткові пункти.

Контекст

Під час дебатів Байден виглядав невпевненно, а його виступ викликав серйозні занепокоєння щодо його віку і здатності займати посаду президента Сполучених Штатів ще один термін.

Голос президента часто був захриплим, пізніше Білий дім пояснив це застудою. З часом Байден втрачав хід думок або намагався чітко висловити свою точку зору.

Флеш-опитування CNN, проведене серед глядачів дебатів, показало, що 67% опитаних сказали, що Трамп виграв дебати.

Нагадаємо

Офіційний представник передвиборчої кампанії кандидата від демократів Джо Байдена Сет Шустер після дебатів між Байденом і Трампом заявив, що президент Байден продовжить перегони.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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