Был бы признан виновным, но избран президентом: Трамп избежал обвинений из-за победы на выборах - спецпрокурор США

В ответ на публикацию документа появилась незамедлительная реакция Трампа, который в сообщении на своей странице в социальной сети Truth назвал "безумцем" спецпрокурора Джека Смита.

Передает УНН со ссылкой на WP.

Детали

Если бы Дональд Трамп не победил на президентских выборах в ноябре, Министерство юстиции имело бы достаточно доказательств, чтобы обвинить его в попытке препятствования результатам выборов 2020 года - заявил специальный советник Джек Смит в отчете, опубликованном утром во вторник.

В 174-страничном отчете, который видели некоторые американские СМИ и который разрешил опубликовать генеральный прокурор Меррик Гарланд, против чего выступали адвокаты Трампа, подробно описывается то, что называют "преступными усилиями новоизбранного президента сохранить власть" после выборов в ноябре 2020 года.

Команда Смита недвусмысленно заявляет, что, по их мнению, Трамп пытался "подорвать волю народа и отменить результаты выборов".

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Также Смит подчеркнул в своем докладе, что закрытие дела не уменьшает тяжести преступлений

Мнение Департамента (юстиции) о том, что Конституция запрещает продолжать обвинение и преследование президента, является категоричным и не зависит от тяжести инкриминируемых преступлений, убедительности доказательств правительства или сути обвинения. Действительно, если бы не избрание г-на Трампа и его неизбежное возвращение на пост президента, офис оценил, что допустимые доказательства были достаточными для получения и поддержания обвинительного приговора в суде - говорится в сообщении спецпрокурора.

Отчет является последним публичным документом об историческом обвинении Министерства юстиции, которое так и не дошло до суда. Таким образом, переизбрание Трампа в ноябре изменило правовую ситуацию, поставив точку в преследовании республиканца в этом деле, как и в отдельном, относительно распоряжения им сверхсекретными документами после ухода из Белого дома.

Джек Смит, который расследовал два федеральных дела против избранного президента-республиканца, направил свой конфиденциальный отчет об этих двух делах Генеральному прокурору Меррику Гарланду 7 января. Затем чиновник подал в отставку.

Реакция Трампа

Вскоре после публикации отчета в ночь с понедельника на вторник Дональд Трамп отреагировал яростным сообщением на своей платформе Truth Social, назвав Джека Смита "встревоженным".

"Опасный Джек Смит не смог успешно привлечь к ответственности своего политического оппонента-"босса", коррумпированного Джо Байдена. Поэтому он написал еще один "отчет", основанный на информации", которую группа „коррумпированных и бандитских политиков незаконно уничтожила и удалила, потому что это показало, насколько я абсолютно невиновен", - говорится в сообщении.

Напомним,

Верховный суд постановил, что Трамп может иметь иммунитет за действия во время президентства, связанные со штурмом Капитолия 6 января 2021 года.

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