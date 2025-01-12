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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Спецпрокурор по делам против Трампа подал в отставку

Спецпрокурор по делам против Трампа подал в отставку

Киев  •  УНН

 • 3190 просмотра

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Спецпрокурор США Джек Смит подал в отставку из Минюста после передачи отчета о расследованиях против Трампа. Продолжается судебная борьба за публикацию двухтомного отчета о вмешательстве в выборы и секретных документах.

Специальный прокурор США Джек Смит, который вел федеральные дела против Дональда Трампа об отмене результатов выборов президента 2020 года и неправомерном обращении с секретными документами, подал в отставку из Министерства юстиции в пятницу, согласно поданному в суд заявлению. Об этом информирует CNN, передает УНН.

Детали

Заявление Смита об отставке было подано на фоне юридической борьбы за то, чтобы генеральный прокурор Меррик Гарланд не допустил обнародования отчета специального советника о его расследовании попыток тогдашнего президента Дональда Трампа отменить президентские выборы 2020 года и вероятного злоупотребления секретными документами после того, как Трамп покинул пост.

Смит подал свой последний двухтомный отчет генеральному прокурору во вторник. Гарланд дал понять, что не собирается публиковать часть отчета по расследованию секретных документов, но считает, что в конце концов она должна стать публичной

- сообщает CNN.

Отмечается, что офис Смита уже несколько недель находится в процессе ликвидации, и его отставка до вступления Трампа в должность не является неожиданной. Кроме завершения работы над своим отчетом и отправки его генеральному прокурору, команда Смита также передала апелляцию относительно полномочий офиса специального советника другим юристам в Министерстве юстиции и закрыла два федеральных уголовных дела против Трампа из-за его возвращения на пост президента.

Генеральный прокурор также сообщил лидерам комитетов Конгресса, что намерен предоставить им конфиденциальный доступ к тому Смита по делу о секретных документах, что делает эти выходные и следующую неделю решающими для реализации намерений генпрокурора Гарланда по прозрачности

- говорится в заметке.

Тем временем Министерство юстиции борется в суде с Трампом и его бывшими соответчиками относительно того, может ли быть обнародован отчет Смита, поскольку время до инаугурации 20 января истекает. Трамп планирует назначить некоторых членов своей команды защиты, которые выступали в суде против публикации отчета, на высокие должности в Министерстве юстиции.

В пятницу апелляционный суд отклонил просьбу Трампа и его союзников сохранить отчет в тайне. С тех пор Министерство юстиции подало апелляцию на временный запрет, который судья Эйлин Кэннон наложила на публикацию отчета, а бывшие обвиняемые попросили ее продлить этот запрет, который в противном случае потеряет силу в воскресенье вечером.

Поскольку судебный процесс продолжается, Министерство юстиции может выпустить первый том отчета Смита для общественности в воскресенье или понедельник. Однако Кэннон попросил Министерство юстиции предоставить ему до утра воскресенья дополнительную информацию о том, что содержится в первом томе и имеет ли это отношение к делу о засекреченных документах.

Смит был назначен Гарландом ответственным за расследование в ноябре 2022 года, после того, как Трамп объявил о своей кампании по переизбранию на второй срок. Бывший федеральный прокурор Смит до недавнего времени работал прокурором по делам военных преступлений в Гааге.

В 2023 году он выдвинул обвинения против Трампа в обоих расследованиях, но они потерпели юридические неудачи, и после победы Трампа новоизбранный президент был отстранен от дел.

Отчет потенциально может стать последним словом Смита о том, что обнаружили его расследования, и об их правовой аргументации. Если не принимать во внимание текущую судебную борьбу, есть и другие пути, которыми отчет может стать достоянием общественности. Конгресс может принять меры для получения отчета или информации из него. Существует также возможность подачи запросов на основании Закона о свободе информации и судебных процессов, вытекающих из этих запросов, которые заставят раскрыть детали отчета.

Бывшие соответчики Трампа, Уолт Наута и Карлос Де Оливейра, утверждают, что отчет не должен быть передан Конгрессу или общественности, поскольку это может нанести ущерб в случае, если обвинение против них, закрытое судьей Кэнноном на основании того, что Смит был назначен неконституционно, будет восстановлено апелляционным судом.

В новом представлении Минюста этот аргумент отрицается, указывая на решение Гарленда не обнародовать этот отчет и отмечая, что законодателям, которым дадут разрешение ознакомиться с ним, согласно плану Гарленда, будет запрещено делиться деталями отчета.

Трамп и его союзники также утверждают, что решение Кэннона о дисквалификации Смита лишило его полномочий писать отчет и не позволяет Гарланду его обнародовать.

Напомним

Специальный прокурор Джек Смит, который вел дела против Трампа по вмешательству в выборы и неправильному обращению с секретными документами, заявил о закрытии обвинений в судебных материалах.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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