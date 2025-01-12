Спецпрокурор у справах проти Трампа подав у відставку

Спеціальний прокурор США Джек Сміт, який вів федеральні справи проти Дональда Трампа про скасування результатів виборів президента 2020 року і неправомірне поводження з секретними документами, подав у відставку з Міністерства юстиції в п'ятницю, згідно з поданою до суду заявою. Про це інформує CNN, передає УНН.

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Заява Сміта про відставку була подана на тлі юридичної боротьби за те, щоб генеральний прокурор Меррік Гарланд не допустив оприлюднення звіту спеціального радника про його розслідування спроб тодішнього президента Дональда Трампа скасувати президентські вибори 2020 року та ймовірного зловживання секретними документами після того, як Трамп залишив посаду.

Сміт подав свій останній двотомний звіт генеральному прокурору у вівторок. Гарланд дав зрозуміти, що не збирається публікувати частину звіту щодо розслідування секретних документів, але вважає, що зрештою вона має стати публічною - повідомляє CNN.

Зазначається, що офіс Сміта вже кілька тижнів перебуває в процесі ліквідації, і його відставка до вступу Трампа на посаду не є несподіваною. Окрім завершення роботи над своїм звітом і відправки його генеральному прокурору, команда Сміта також передала апеляцію щодо повноважень офісу спеціального радника іншим юристам у Міністерстві юстиції і закрила дві федеральні кримінальні справи проти Трампа через його повернення на посаду президента.

Генеральний прокурор також повідомив лідерам комітетів Конгресу, що має намір надати їм конфіденційний доступ до тому Сміта у справі про секретні документи, що робить ці вихідні та наступний тиждень вирішальними для реалізації намірів генпрокурора Гарланда щодо прозорості - йдеться у дописі.

Тим часом Міністерство юстиції бореться в суді з Трампом і його колишніми співвідповідачами щодо того, чи може бути оприлюднений звіт Сміта, оскільки час до інавгурації 20 січня спливає. Трамп планує призначити деяких членів своєї команди захисту, які виступали в суді проти публікації звіту, на високі посади в Міністерстві юстиції.

У п'ятницю апеляційний суд відхилив прохання Трампа і його союзників зберегти звіт у таємниці. Відтоді Міністерство юстиції подало апеляцію на тимчасову заборону, яку суддя Ейлін Кеннон наклала на публікацію звіту, а колишні обвинувачені попросили її продовжити цю заборону, яка в іншому випадку втратить чинність у неділю ввечері.

Оскільки судовий процес триває, Міністерство юстиції може випустити перший том звіту Сміта для громадськості в неділю або понеділок. Однак Кеннон попросив Міністерство юстиції надати йому до ранку неділі додаткову інформацію про те, що міститься в першому томі і чи має це відношення до справи про засекречені документи.

Сміт був призначений Гарландом відповідальним за розслідування у листопаді 2022 року, після того, як Трамп оголосив про свою кампанію з переобрання на другий термін. Колишній федеральний прокурор Сміт донедавна працював прокурором у справах воєнних злочинів у Гаазі.

У 2023 році він висунув звинувачення проти Трампа в обох розслідуваннях, але вони зазнали юридичних невдач, і після перемоги Трампа новообраний президент був відсторонений від справ.

Звіт потенційно може стати останнім словом Сміта про те, що виявили його розслідування, і про їхню правову аргументацію. Якщо не брати до уваги поточну судову боротьбу, є й інші шляхи, якими звіт може стати надбанням громадськості. Конгрес може вжити заходів для отримання звіту або інформації з нього. Існує також можливість подачі запитів на підставі Закону про свободу інформації та судових процесів, що випливають з цих запитів, які змусять розкрити деталі звіту.

Колишні співвідповідачі Трампа, Волт Наута і Карлос Де Олівейра, стверджують, що звіт не повинен бути переданий Конгресу або громадськості, оскільки це може завдати шкоди в разі, якщо обвинувачення проти них, закрите суддею Кенноном на підставі того, що Сміт був призначений неконституційно, буде відновлено апеляційним судом.

У новому поданні Мін'юсту цей аргумент заперечується, вказуючи на рішення Гарленда не оприлюднювати цей звіт і зазначаючи, що законодавцям, яким дадуть дозвіл ознайомитися з ним, згідно з планом Гарленда, буде заборонено ділитися деталями звіту.

Трамп і його союзники також стверджують, що рішення Кеннона про дискваліфікацію Сміта позбавило його повноважень писати звіт і не дозволяє Гарланду його оприлюднити.

Нагадаємо

Спеціальний прокурор Джек Сміт, який вів справи проти Трампа щодо втручання у вибори та неправильного поводження з секретними документами, заявив про закриття обвинувачень у судових матеріалах.