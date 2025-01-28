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Мін'юст США звільнив юристів, які розслідували справи проти Трампа

Мін'юст США звільнив юристів, які розслідували справи проти Трампа

Київ • УНН

 • 30374 перегляди

Міністерство юстиції США звільнило кількох ключових юристів з команди спецпрокурора Джека Сміта, які вели розслідування проти Трампа. Звільнені прокурори брали участь у справах про секретні документи та спроби скасування результатів виборів 2020 року.

Міністерство юстиції США звільнило кількох юристів, які брали участь у розслідуванні справ проти Дональда Трампа. Про це інформує NBC News, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що юристи працювали в команді спеціального прокурора Джека Сміта. Вони вели розслідування, яке призвело до виявлення секретних документів Дональда Трампа. На підставі цього йому були пред'явлені  звинувачення у поводженні із секретними документами та спробах скасувати свою поразку на виборах 2020 року перед подіями 6 січня у Капітолії США.

Сьогодні виконувач обов’язків Генерального прокурора Джеймс МакГенрі звільнив низку посадовців Міністерства юстиції, які відіграли значну роль у переслідуванні президента Трампа

- повідомив представник Міністерства юстиції NBC News.

Серед звільнених юристів, за інформацією джерел NBC News, були прокурори Моллі Гастон, Дж.П. Куні, Енн МакНамара та Мері Дорман.

Джек Сміт подав у відставку цього місяця перед інавгурацією Трампа. Переобрання Трампа фактично завершило федеральні кримінальні справи проти нього через давню політику Міністерства юстиції, яка забороняє переслідування чинних президентів.

Розслідування і судові процеси

Справа про виплату грошей за мовчання, порушену Генеральним прокурором Манхеттена Елвіном Бреггом, залишається єдиною кримінальною справою проти Трампа, яка завершилася обвинувальним вироком. У січні Трамп отримав покарання у вигляді безумовного звільнення без штрафів, ставши першим засудженим злочинцем, який обійняв посаду президента.

Трамп протягом усієї виборчої кампанії 2024 року називав усі розслідування "політично вмотивованими полюваннями на відьом", стверджуючи, що демократи "перетворили Міністерство юстиції на політичну зброю" для підриву його передвиборної кампанії

- повідомляє NBC News.

Юристи Міністерства юстиції та експерти вважають звільнення неприйнятними, оскільки вони ставлять під загрозу незалежність правової системи.

Звільнені працівники можуть оскаржити рішення в Раді з питань захисту прав федеральних службовців, яка розглядає дисциплінарні справи державних службовців.

Нагадаємо

Спецпрокурор Джек Сміт заявив, що докази були достатніми для засудження Трампа за спробу скасувати результати виборів 2020 року. Справу закрито через обрання Трампа президентом та конституційний імунітет.

Спецпрокурор у справах проти Трампа подав у відставку12.01.25, 07:42 • 30123 перегляди

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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