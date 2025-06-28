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У США раптово звільнили трьох прокурорів у справах про штурм Капітолія

Київ • УНН

 • 988 перегляди

Міністерство юстиції США звільнило прокурорів у справах, пов'язаних із заворушеннями в Капітолії. Це рішення адміністрації Дональда Трампа викликало занепокоєння щодо незалежності міністерства.

У США раптово звільнили трьох прокурорів у справах про штурм Капітолія

Міністерство юстиції США у п'ятницю звільнило щонайменше трьох прокурорів, причетних до кримінальних справ, пов'язаних із заворушеннями в Капітолії США. Це черговий крок адміністрації президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, спрямований проти прокурорів, пов'язаних зі справами учасників нападу 6 січня 2021 року, пише УНН з посиланням на AP.

Деталі

Серед звільнених - два прокурори, які працювали керівниками, контролюючи справу щодо учасників подій 6 січня в офісі прокурора США у Вашингтоні. Також серед звільнених ще один прокурор, який вів розслідування у справах, пов'язаних з нападом на Капітолій, повідомили джерела. Вони говорили на умовах анонімності, щоб обговорити кадрові питання.

Лист, отриманий одним із прокурорів, був підписаний генеральним прокурором США Пем Бонді. У листі не було вказано причину звільнення, яке набуло чинності негайно, а лише посилання на "статтю II Конституції Сполучених Штатів та закони Сполучених Штатів", згідно з копією, яку отримало Associated Press.

Звільнення ознаменували чергову хвилю кроків, які викликали тривогу через ігнорування адміністрацією Трампа захисту прав державних службовців для професійних юристів та підрив незалежності Міністерства юстиції від Білого дому. Керівництво Міністерства юстиції також звільнило співробітників, які працювали над судовими переслідуваннями проти Трампа, та понизило у посадах низку керівників кар'єрних посад, що було розцінено як спроба очистити агентство від юристів, яких вважають недостатньо лояльними, пише видання.

Мін'юст США звільнив юристів, які розслідували справи проти Трампа28.01.25, 03:09 • 30442 перегляди

Помилування Трампом учасників заворушень 6 січня викликали занепокоєння щодо заходів, вжитих проти прокурорів, причетних до масового судового переслідування понад 1500 прихильників Трампа, які штурмували Капітолій, коли законодавці зібралися, щоб засвідчити перемогу президента Джо Байдена на виборах. Трамп помилував або пом'якшив вироки всім їм у перший день свого повернення до Білого дому, звільнивши з в'язниці людей, засуджених за підбурювальну змову та насильницькі напади на поліцію.

Під час свого перебування на посаді тимчасового прокурора США у Вашингтоні Ед Мартін у лютому понизив у посадах кількох прокурорів, причетних до справ 6 січня, включаючи прокурора, який обіймав посаду керівника так званого "Відділу облоги Капітолію". Серед інших понижених у посадах двоє прокурорів, які допомогли домогтися винесення обвинувальних вироків за підривну змову проти засновника Oath Keepers Стюарта Родса та колишнього національного голови Proud Boys Енріке Тарріо.

У січні тодішній виконувач обов'язків заступника генерального прокурора Еміль Бове наказав звільнити близько двох десятків прокурорів, яких було найнято для тимчасового виконання завдань у справах щодо подій 6 січня, але яких було переведено на постійні посади після перемоги Трампа на президентських виборах у листопаді. Бове заявив, що не "терпітиме підривних кадрових дій попередньої адміністрації".

Доповнення

Четверо лідерів Proud Boys, помилуваних після заворушень 6 січня, подали позов до уряду США з вимогою 100 мільйонів доларів. Вони звинувачують уряд у порушенні їхніх конституційних прав.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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