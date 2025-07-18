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Трамп угрожает судом WSJ из-за публикации об эротическом подарке Эпштейну

Киев • УНН

 • 1914 просмотра

Дональд Трамп обвинил The Wall Street Journal в фальсификации истории с поздравлением Джеффри Эпштейну 20 лет назад и пригрозил подать в суд. WSJ утверждает, что Трамп отправил Эпштейну письмо на 50-летие в 2003 году, которое содержало рисунок обнаженной женщины.

Трамп угрожает судом WSJ из-за публикации об эротическом подарке Эпштейну

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп обвинил газету The Wall Street Journal в фальсификации истории с поздравлением Джеффри Эпштейну 20 лет назад и пригрозил подать в суд. Об этом информирует УНН со ссылкой на издания The Guardian, WSJ и пост Главы Белого Дома в соцсети Truth Social.

Детали

Как сообщает The Wall Street Journal, одним из документов в архивах Министерства юстиции, касающихся покойного сексуального преступника Джеффри Эпштейна, является непристойное письмо, которое Дональд Трамп отправил Эпштейну на его 50-летие в 2003 году.

Письмо с именем Трампа, с которым ознакомились журналисты Journal, "содержит несколько строк машинописного текста, обрамленных контуром обнаженной женщины, который, судя по всему, нарисован от руки жирным маркером. Пара небольших дуг означает грудь женщины, а подпись будущего президента - волнистая надпись "Дональд" ниже ее талии, имитирующая лобковые волосы". Как сообщает Journal, письмо заканчивается словами: "Друг - это прекрасно. С днем рождения! И пусть каждый день приносит еще один замечательный секрет

- говорится в сообщении The Guardian.

Во вторник вечером, в интервью The Wall Street Journal Трамп отрицал, что написал письмо или нарисовал эту картину.

Это не я. Это фейк. Это фейк из The Wall Street Journal. Я в жизни не написал ни одной картины. Я не рисую женщин. Это не мой язык. Это не мои слова

- сказал Трамп.

Кроме того, Президент США предупредил издание, что готовится подать в суд, если The Wall Street Journal опубликует эту статью.

WSJ также сообщает, что "после того, как Journal попросил президента прокомментировать письмо, Трамп заявил журналистам в Белом доме, что, по его мнению, некоторые файлы Эпштейна были "сфабрикованы" бывшими президентами Бараком Обамой и Джо Байденом, а также бывшим директором ФБР Джеймсом Коми".

"Трамп скоро подаст в суд на The Wall Street Journal, NewsCorp и господина Мердока. Пресса должна научиться быть правдивой и не полагаться на источники, которых, возможно, даже не существует... Эта газета действительно превратилась в "отвратительную и грязную тряпку" и, публикуя подобную клеветническую ложь, демонстрирует свое отчаяние в попытке сохранить актуальность", - сказано в посте президента США.

Справка

Джеффри Эпштейн - американский миллиардер, который неоднократно обвинялся в сексуальных преступлениях за связь с несовершеннолетними девушками. В 2019 году он покончил жизнь самоубийством в одной из тюрем США.

В феврале генеральный прокурор США Памела Бонди вместе с Федеральным бюро расследований (ФБР) опубликовали первую часть рассекреченных файлов, связанных с Джеффри Эпштейном, который осужден за сексуальную эксплуатацию более 250 несовершеннолетних девочек в своих домах в Нью-Йорке, Флориде и еще нескольких городах.

Во время своей предвыборной кампании Дональд Трамп распространял утверждения, что высокопоставленные политики и бизнесмены издевались над несовершеннолетними, "как клиенты Джеффри Эпштейна". Трамп обещал, что обнародует все впоследствии, когда станет президентом.

Напомним

Илон Маск обвинил Дональда Трампа в фигурировании в "файлах Эпштейна", заявив, что это является причиной их необнародования. Ранее была рассекречена часть документов по делу Эпштейна. Он также призвал Дональда Трампа обнародовать материалы дела Джеффри Эпштейна, как тот обещал. Это произошло после того, как Министерство юстиции подтвердило самоубийство Эпштейна и отсутствие "списка клиентов".

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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