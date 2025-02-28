Генпрокурор США розкрила частину документів у справі Епштейна: що містять файли

Генеральний прокурор США Памела Бонді разом з Федеральним бюро розслідувань (ФБР) опублікували першу частину розсекречених файлів, пов’язаних з Джеффрі Епштейном, який засуджений за сексуальну експлуатацію понад 250 неповнолітніх дівчаток у своїх будинках в Нью-Йорку, Флориді та ще кількох містах. Про це йдеться у пресрелізі Міністерства юстиції США, передає УНН.

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За інформацією, ці документи раніше були розкриті, втім не публікувалися офіційно урядом США.

"Це Міністерство юстиції слідує зобов'язанням президента Трампа щодо прозорості і відкриває завісу над огидними діями Джеффрі Епштейна і його спільників, - заявила генеральний прокурор Памела Бонді. - Перша фаза файлів, опублікованих сьогодні, проливає світло на велику мережу Епштейна".

Генеральний прокурор США зробила запит на повні і завершені файли, пов'язані з Джеффрі Епштейном. У відповідь Мін'юст отримав близько 200 сторінок документів, проте пізніше генеральний прокурор була проінформована про тисячі сторінок документів, пов'язаних з розслідуванням і звинуваченням Епштейна, які раніше не були розкриті.

Як повідомляється, Бонді вимагала від ФБР доставити решту документів до Мін'юсту до 8:00 за місцевим часом 28 лютого і доручила директору ФБР Кешу Пателю розслідувати, чому запит на всі документи не був виконаний.

"Мін'юст, як і раніше, дотримується принципу прозорості і має намір опублікувати решту документів після перевірки і редагування, щоб захистити особистості жертв Епштейна", - ідеться у пресрелізі.

Доповнення

Як повідомляє The New York Post джерело, яке вивчало файли до їхнього оприлюднення, документи включають телефонну книгу зловмисника, що містить понад 100 сторінок телефонних контактів.

Ця людина також додала, що розкриття інформації, ймовірно, стане "розчаруванням" для детективів, які прагнуть нових сенсаційних доказів зв'язків Епштейна з відомими політичними і діловими лідерами.

І це справді підтвердилося, як вказується, коли почали транслювати відзнятий матеріал у прямому ефірі і розкрили файли, які давно були доступні у відкритому доступі, наприклад, що всі виділені жирним шрифтом імена в списку контактів вже були відомі з попередніх повідомлень.

У списку контактів значилися: Майкл Джексон, британський принц Ендрю, Мік Джаггер, Етель Кеннеді - мати Роберта Ф. Кеннеді-молодшого, Алек Болдвін і колишній губернатор Нью-Йорка Ендрю Куомо.

"Я і моя робоча група не отримали і не переглядали документи Епштейна, які публікуються сьогодні… Стаття NY Post щойно розкрила, що документи насправді є телефонною книгою Епштейна. Це не те, що ми і запитували, і неймовірне розчарування. Подайте нам інформацію, яку ми запитали!", - написала у дописі в Х Бонді.

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