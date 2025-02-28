Генпрокурор США раскрыла часть документов по делу Эпштейна: что содержат файлы

Генеральный прокурор США Памела Бонди вместе с Федеральным бюро расследований (ФБР) опубликовали первую часть рассекреченных файлов, связанных с Джеффри Эпштейном, который осужден за сексуальную эксплуатацию более 250 несовершеннолетних девочек в своих домах в Нью-Йорке, Флориде и еще нескольких городах. Об этом говорится в пресс-релизе Министерства юстиции США, передает УНН.

Детали

По информации, эти документы ранее были раскрыты, впрочем не публиковались официально правительством США.

«Это Министерство юстиции следует обязательствам президента Трампа по прозрачности и приоткрывает завесу над отвратительными действиями Джеффри Эпштейна и его сообщников, - заявила генеральный прокурор Памела Бонди. - Первая фаза файлов, опубликованных сегодня, проливает свет на обширную сеть Эпштейна».

Генеральный прокурор США сделала запрос на полные и завершенные файлы, связанные с Джеффри Эпштейном. В ответ Минюст получил около 200 страниц документов, однако позже генеральный прокурор была проинформирована о тысячах страниц документов, связанных с расследованием и обвинением Эпштейна, которые ранее не были раскрыты.

Как сообщается, Бонди потребовала от ФБР доставить оставшиеся документы в Минюст до 8:00 по местному времени 28 февраля и поручила директору ФБР Кешу Пателю расследовать, почему запрос на все документы не был выполнен.

«Минюст по-прежнему придерживается принципа прозрачности и намерен опубликовать оставшиеся документы после проверки и редактирования, чтобы защитить личности жертв Эпштейна», - говорится в пресс-релизе.

Дополнение

Как сообщает The New York Post источник, изучавший файлы до их обнародования, документы включают телефонную книгу злоумышленника, содержащую более 100 страниц телефонных контактов.

Этот человек также добавил, что раскрытие информации, вероятно, станет «разочарованием» для детективов, которые стремятся к новым сенсационным доказательствам связей Эпштейна с известными политическими и деловыми лидерами.

И это действительно подтвердилось, как указывается, когда начали транслировать отснятый материал в прямом эфире и раскрыли файлы, которые давно были доступны в открытом доступе, например, что все выделенные жирным шрифтом имена в списке контактов уже были известны из предыдущих сообщений.

В списке контактов значились: Майкл Джексон, британский принц Эндрю, Мик Джаггер, Этель Кеннеди - мать Роберта Ф. Кеннеди-младшего, Алек Болдуин и бывший губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо.

«Я и моя рабочая группа не получили и не просматривали документы Эпштейна, которые публикуются сегодня... Статья NY Post только что раскрыла, что документы на самом деле являются телефонной книгой Эпштейна. Это не то, что мы и запрашивали, и невероятное разочарование. Подайте нам информацию, которую мы запросили!», - написала в заметке в Х Бонди.

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