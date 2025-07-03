Diddy відмовили у звільненні під заставу після вироку присяжних

Суддя відмовив Шону "Diddy" Комбсу у звільненні під заставу, посилаючись на історію насильства, після того, як присяжні визнали його винним у перевезенні для проституції. Реперу загрожує до 20 років в'язниці, вирок попередньо заплановано на 3 жовтня.