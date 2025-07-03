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Кирило Буданов
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Руслан Кравченко
Масуд Пезешкіян
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Сполучені Штати Америки
Чернігівська область
Катар
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Diddy відмовили у звільненні під заставу після вироку присяжних

Київ • УНН

 • 379 перегляди

Суддя відмовив Шону "Diddy" Комбсу у звільненні під заставу, посилаючись на історію насильства, після того, як присяжні визнали його винним у перевезенні для проституції. Реперу загрожує до 20 років в'язниці, вирок попередньо заплановано на 3 жовтня.

Diddy відмовили у звільненні під заставу після вироку присяжних

Суддя відмовив у звільненні під заставу Шону "Diddy" Комбсу після того, як присяжні визнали хіп-хоп-магната винним у перевезенні для проституції, але виправдали його за найсерйознішими обвинуваченнями: рекетом і секс-торгівлею, пише УНН з посиланням на BBC.

Деталі

Адвокати артиста стверджували, що він не становить небезпеки для польоту, вказуючи на те, що його літак орендується на Гаваях.

Але суддя Арун Субраманіан послався на історію насильства Комбса, ухваливши, що репер має залишатися за ґратами до винесення вироку, йому загрожує до 20 років в'язниці.

Під час майже двомісячного федерального судового розгляду в Нью-Йорку прокурори звинуватили Комбса у використанні свого статусу знаменитості та бізнес-імперії для управління злочинним підприємством з метою секс-торгівлі жінками.

Колегія з 12 присяжних радилася протягом 13 годин, перш ніж виправдати Комбса за трьома з п'яти найсерйозніших обвинувачень.

Він продовжить утримуватись у тій же федеральній в'язниці в Брукліні, де він перебуває з вересня минулого року.

Винесення вироку попередньо було заплановано на 3 жовтня.

Суд присяжних частково виправдав Diddy: звинувачення в торгівлі людьми та рекеті знято02.07.25, 18:13 • 1077 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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