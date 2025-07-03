Diddy отказали в освобождении под залог после приговора присяжных
Киев • УНН
Судья отказал Шону «Diddy» Комбсу в освобождении под залог, сославшись на историю насилия, после того как присяжные признали его виновным в перевозке для проституции. Рэперу грозит до 20 лет тюрьмы, приговор предварительно запланирован на 3 октября.
Судья отказал Шону "Diddy" Комбсу в освобождении под залог после того, как присяжные признали хип-хоп-магната виновным в перевозке для проституции, но оправдали его по самым серьезным обвинениям: рэкету и торговле людьми, пишет УНН со ссылкой на BBC.
Детали
Адвокаты артиста утверждали, что он не представляет опасности для полета, указывая на то, что его самолет арендуется на Гавайях.
Но судья Арун Субраманиан сослался на историю насилия Комбса, постановив, что рэпер должен оставаться за решеткой до вынесения приговора, ему грозит до 20 лет тюрьмы.
Во время почти двухмесячного федерального судебного разбирательства в Нью-Йорке прокуроры обвинили Комбса в использовании своего статуса знаменитости и бизнес-империи для управления преступным предприятием с целью торговли женщинами.
Коллегия из 12 присяжных совещалась в течение 13 часов, прежде чем оправдать Комбса по трем из пяти самых серьезных обвинений.
Он продолжит содержаться в той же федеральной тюрьме в Бруклине, где он находится с сентября прошлого года.
Вынесение приговора предварительно было запланировано на 3 октября.
Суд присяжных частично оправдал Дидди: обвинения в торговле людьми и рэкете сняты02.07.25, 18:13 • 1077 просмотров