"Чорна каса" на 4 мільйони гривень: ДБР викрило чергову корупційну схему

Працівники Державного бюро розслідувань спільно з департаментом стратегічних розслідувань Нацполіції затримали начальника одного з районних управлінь Держпродспоживслужби на Полтавщині. Його, а також бухгалтерку обласної лікарні ветеринарної медицини, підозрюють в організації корупційної схеми. Про це інформує УНН з посиланням на ДБР.

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За попередніми даними слідства, посадовці щомісяця вимагали гроші від підприємців за "позитивні висновки" під час профілактичних заходів у тваринництві. В одному з епізодів фермеру погрожували штрафами та блокуванням роботи, якщо той не заплатить 180 тисяч гривень.

Формально ці заходи проводяться з метою недопущення інфекційних захворювань серед поголів’я, однак у цьому випадку мали виключно корупційний характер. З метою маскування потоків хабарів посадовці заснували низку приватних підприємств, які начебто надавали консультативні послуги. Фінансову документацію цих структур вела бухгалтер обласної лікарні ветеринарної медицини - йдеться у дописі ДБР.

Зазначається, що рахунки фірм поповнювали підприємці, у яких працівники Держпродспоживслужби вимагали хабарі. Весь "виторг" накопичувався в індивідуальному банківському сейфі.

Під час обшуків у цьому сейфі вилучено готівку в іноземній валюті на суму, еквівалентну майже 4 млн гривень.

Начальника районного управління Держпродспоживслужби затримано. Йому повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Бухгалтеру обласної лікарні ветеринарної медицини також повідомлено про підозру у пособництві в одержанні неправомірної вигоди (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років - повідомили в ДБР.

Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою, відсторонення підозрюваних від посад.

Слідство триває, встановлюються інші епізоди протиправної діяльності та повне коло причетних осіб.

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