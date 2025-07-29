Масштабні корупційні схеми на Київщині: серед 29 підозрюваних - депутати, чиновники, директори комунальних підприємств

Майже пів сотні мільйонів гривень збитків. Виведені землі, фіктивні ремонти, накручені тарифи, зниклі медикаменти й розпиляні ліси. Викрито масштабні корупційні схеми в регіоні — 29 підозрюваних: депутати, чиновники, директори комунальних підприємств та різні посадовці громад, передає УНН із посиланням на Генерального прокурора РУслана Кравченка та Офіс Генпрокурора.

Прокурори Київської обласної прокуратури повідомили про підозру 29 особам. Серед фігурантів — посадовці органів місцевого самоврядування, працівники державних установ, керівники держпідприємств і приватного сектору. Загальна сума завданих збитків — 48,375 млн гривень - повідомив Кравченко.

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В Офісі Генпрокурора розкрили деталі про сфери зловживань та підозрюваних:

Земля

🔹 Директор державного підприємства "ДГ „Дмитрівка" Інституту садівництва НААН України" на підставі підробленого акту передав земельну ділянку на 18 га землі з державної власності підконтрольному ТОВ. У реєстраційних діях брали участь державний реєстратор з іншої області та залучена стороння особа, яка технічно здійснила внесення недостовірних відомостей. Вартість ділянки — понад 22,8 млн грн.

🔹 У Білій Церкві чинний депутат Київської обласної ради, перебуваючи в 2018 році на посаді першого заступника голови Білоцерківської РДА, видав незаконне розпорядження та уклав договір купівлі-продажу земельної ділянки площею 0,35 га з заниженою вартістю. Збитки державі — понад 1 млн грн.

Тепло й тарифи

🔹 Керівник і головний економіст приватного комунального побутового підприємства "Теплокомунсервіс" упродовж 2021–2023 років подавали до Бучанської міської ради розрахунки, які не відповідали фактичним витратам.

Колишня начальниця управління ЖКГ не здійснила жодної перевірки. Унаслідок цього з бюджету безпідставно компенсовано понад 13,2 млн грн.

🔹 Фіктивна реконструкція системи опалення в с. Озера Бучанського району

Між Гостомельською селищною військовою адміністрацією та корпорацією "Українські атомні прилади та системи" укладено договір на встановлення модуля аварійного теплопостачання. Роботи виконані частково, але акти — підписані. До схеми залучено заступника начальника військової адміністрації, інженера технагляду та керівника корпорації. Сума збитків — понад 550 тис грн.

🔹 Завищена вартість спецтехніки для Вишгородського водоканалу.

Голова Вишгородської міської ради погодив закупівлю каналопромивочного автомобіля за завищеною ціною — без проведення належного аналізу ринку. Збитки — 736 тис грн.

Ліс

Двоє майстрів лісу філії "Столичний лісовий офіс" ДП "Ліси України" разом із чотирма спільниками організували незаконну вирубку дерев на території Макарівського надлісництва. Продаж деревини здійснювався "в обхід" обліку. Сума шкоди довкіллю — 723 тис грн, що підтверджується судовою інженерно-екологічною експертизою.

Медицина

🔹 Посадовиця Білоцерківської міської лікарні №2 уклала два контракти на закупівлю фармацевтичної продукції. При цьому ціна продукції завищена в декілька разів. Сума збитків — 1,748 млн грн.

Дороги

🔹 Директор підрядної організації — депутат Великодимерської селищної ради — під час капремонту вулиць у селах Гоголів та Велика Димерка у Броварському районі завищив обсяги асфальтування та кількість матеріалів. Сума збитків — 827 тис грн.

🔹 Керівник ТОВ "Білоцерківське ШЕУ" завищив обсяги посипання доріг і площу їх обробки, а посадовець Департаменту ЖКГ Білоцерківської міськради підписав акти без перевірки.

Збитки — 767 тис грн.

Комунальне майно

🔹 Колишнє керівництво Чабанівської селищної ради спільно з посадовцем КП "Чабанівська керуюча компанія житлово-комунальних послуг" незаконно відчужили приміщення бойлерної вартістю понад 349 тис грн. Шляхом фіктивного переведення у власність селища та подальшої приватизації об’єкт опинився у приватних руках.

Гранти

🔹 Фіктивна звітність про садівництво — 8,1 млн грн збитків

Службові особи ТОВ надали до Мінагрополітики неправдиві документи про створення нового саду. Уповноважений банк — АТ "Ощадбанк" — отримав позитивний акт від співробітниці, яка не провела реального моніторингу.

Кошти державного бюджету фактично розподілено не за цільовим призначенням.

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За даними Офісу Генпрокурора, усі вказані факти належним чином документуються та розслідуються в межах кримінальних проваджень. Усім фігурантам, в залежності від скоєного, повідомлено про підозру за статтями 191, 364, 366, 367, 255, 246, 361 КК України.