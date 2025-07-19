Приховав у деклараціях майно на понад 23 млн грн: судитимуть екс-керівника податкової Тернопільщини

Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування стосовно колишнього начальника Головного управління Державної податкової служби в Тернопільській області. Посадовець не вніс до щорічних декларацій за 2022 та 2023 роки відомості щодо наявного майна на понад 23,4 млн гривень. Обвинувальний акт скеровано до суду. Про це інформує ДБР, передає УНН.

Деталі

За результатами перевірки Національного агентства з питань запобігання корупції, ініційованої працівниками Бюро, у декларації посадовця за 2022 рік виявлено недостовірні відомості на понад 13,7 млн грн, а в декларації за 2023 рік - на понад 9,7 млн грн.

Зокрема, посадовець не вказав інформацію про:

два житлові будинки площею 290,6 м² та 64,6 м², власницею яких є його мати, але в яких він фактично проживав із родиною;

земельні ділянки, на яких розташовані ці об’єкти.

Попри офіційні заперечення чиновника щодо користування зазначеним майном, зібрані докази свідчать, що його мати, на яку оформлена ця нерухомість, фактично нею не користувалася - йдеться у дописі.

Його судитимуть за ч. 2 ст. 366-2 Кримінального кодексу України — умисне внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 2 років.

В ДБР нагадали, що у 2023 році посадовця було звільнено з органів ДПС після затримання його заступника на хабарі у 5 тисяч доларів США.

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