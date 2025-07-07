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Незаконне збагачення на 72 млн грн: справу голови АМКУ Кириленка передали до суду

Київ • УНН

 • 220 перегляди

Обвинувальний акт щодо чинного Голови Антимонопольного комітету України Павла Кириленка за обвинуваченням у незаконному збагаченні на понад 72 млн грн та декларуванні недостовірних відомостей направлено до суду. Слідство встановило, що у 2020–2023 роках він набув 21 об’єкт нерухомості та люксовий автомобіль, зареєструвавши майно на родичів дружини.

Незаконне збагачення на 72 млн грн: справу голови АМКУ Кириленка передали до суду

Справу чинного голови Антимонопольного комітету України Павла Кириленка, якого обвинувачують у незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні, направили до суду, передає УНН із посиланням на НАБУ і САП.

Прокурор САП ... направив до суду обвинувальний акт щодо чинного Голови Антимонопольного комітету України за обвинуваченням у незаконному збагаченні на понад 72 млн грн та декларуванні недостовірних відомостей 

- йдеться у повідомленні САП.

І хоч правоохоронці не називають імені голови АМКУ, зауважимо, що йдеться про Павла Кириленка.

Керівнику АМКУ Кириленку повідомили про нову підозру05.06.25, 12:18 • 2075 переглядiв

Деталі

За даними слідства, у 2020–2023 підозрюваний, обіймаючи посаду керівника обласної державної адміністрації, набув 21 об’єкт нерухомості та люксовий автомобіль, зареєструвавши майно на родичів своєї дружини.

Йдеться про:

  • 7 квартир у Києві та Ужгороді загальною площею 688,5 кв. м;
    • будинок під Києвом площею понад 220 кв. м та 2 земельні ділянки;
      • 2 гаражних бокси;
        • 6 паркомісць;
          • 3 нежитлових приміщення загальною площею понад 190 кв. м;
            • автомобіль ВМW Х3.

              Водночас різниця між вартістю вказаного майна та наявними коштами (дохід, заощадження) посадовця та його дружини становила 72,1 млн грн.

              ВАКС призначив дружині керівника АМКУ Кириленка заставу у розмірі 9 млн грн06.06.25, 17:29 • 2841 перегляд

              Крім того, протягом 2020-2023 рр. обвинувачений вносив недостовірні відомості до декларації як особа, уповноважена на виконання функцій держави.

              Доповнення

              Голові Антимонопольного комітету Павлу Кириленку повідомлено про підозру у недекларуванні майна. Його дружині повідомлено про підозру у пособництві у незаконному збагаченні чиновника на понад 72 млн грн.

              Також Павла Кириленка підозрюють у незаконному збагаченні на понад 56 мільйонів гривень. Досудове розслідування встановило, що у 2020–2023 роках, коли Кириленко був на посаді керівника Донецької ОВА, він став власником 21 об'єкта нерухомості та люксового автомобіля, а права власності зареєстрував на родичів дружини.

              Антоніна Туманова

              Антоніна Туманова

              ПолітикаКримінал та НП
              Спеціалізована антикорупційна прокуратура
              Донецька область
              Антимонопольний комітет України
              Національне антикорупційне бюро України
              Ужгород
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