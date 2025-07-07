Незаконне збагачення на 72 млн грн: справу голови АМКУ Кириленка передали до суду
Київ • УНН
Обвинувальний акт щодо чинного Голови Антимонопольного комітету України Павла Кириленка за обвинуваченням у незаконному збагаченні на понад 72 млн грн та декларуванні недостовірних відомостей направлено до суду. Слідство встановило, що у 2020–2023 роках він набув 21 об’єкт нерухомості та люксовий автомобіль, зареєструвавши майно на родичів дружини.
Справу чинного голови Антимонопольного комітету України Павла Кириленка, якого обвинувачують у незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні, направили до суду, передає УНН із посиланням на НАБУ і САП.
Прокурор САП ... направив до суду обвинувальний акт щодо чинного Голови Антимонопольного комітету України за обвинуваченням у незаконному збагаченні на понад 72 млн грн та декларуванні недостовірних відомостей
І хоч правоохоронці не називають імені голови АМКУ, зауважимо, що йдеться про Павла Кириленка.
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Деталі
За даними слідства, у 2020–2023 підозрюваний, обіймаючи посаду керівника обласної державної адміністрації, набув 21 об’єкт нерухомості та люксовий автомобіль, зареєструвавши майно на родичів своєї дружини.
Йдеться про:
- 7 квартир у Києві та Ужгороді загальною площею 688,5 кв. м;
- будинок під Києвом площею понад 220 кв. м та 2 земельні ділянки;
- 2 гаражних бокси;
- 6 паркомісць;
- 3 нежитлових приміщення загальною площею понад 190 кв. м;
- автомобіль ВМW Х3.
Водночас різниця між вартістю вказаного майна та наявними коштами (дохід, заощадження) посадовця та його дружини становила 72,1 млн грн.
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Крім того, протягом 2020-2023 рр. обвинувачений вносив недостовірні відомості до декларації як особа, уповноважена на виконання функцій держави.
Доповнення
Голові Антимонопольного комітету Павлу Кириленку повідомлено про підозру у недекларуванні майна. Його дружині повідомлено про підозру у пособництві у незаконному збагаченні чиновника на понад 72 млн грн.
Також Павла Кириленка підозрюють у незаконному збагаченні на понад 56 мільйонів гривень. Досудове розслідування встановило, що у 2020–2023 роках, коли Кириленко був на посаді керівника Донецької ОВА, він став власником 21 об'єкта нерухомості та люксового автомобіля, а права власності зареєстрував на родичів дружини.