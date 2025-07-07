Незаконное обогащение на 72 млн грн: дело главы АМКУ Кириленко передано в суд
Киев • УНН
Обвинительный акт в отношении действующего Председателя Антимонопольного комитета Украины Павла Кириленко по обвинению в незаконном обогащении на более чем 72 млн грн и декларировании недостоверных сведений направлен в суд. Следствие установило, что в 2020–2023 годах он приобрел 21 объект недвижимости и люксовый автомобиль, зарегистрировав имущество на родственников жены.
Дело действующего главы Антимонопольного комитета Украины Павла Кириленко, которого обвиняют в незаконном обогащении и недостоверном декларировании, направлено в суд, передает УНН со ссылкой на НАБУ и САП.
Прокурор САП ... направил в суд обвинительный акт в отношении действующего Главы Антимонопольного комитета Украины по обвинению в незаконном обогащении на более чем 72 млн грн и декларировании недостоверных сведений
И хотя правоохранители не называют имени главы АМКУ, отметим, что речь идет о Павле Кириленко.
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Детали
По данным следствия, в 2020–2023 годах подозреваемый, занимая должность руководителя областной государственной администрации, приобрел 21 объект недвижимости и люксовый автомобиль, зарегистрировав имущество на родственников своей жены.
Речь идет о:
- 7 квартир в Киеве и Ужгороде общей площадью 688,5 кв. м;
- дом под Киевом площадью более 220 кв. м и 2 земельных участка;
- 2 гаражных бокса;
- 6 парковочных мест;
- 3 нежилых помещения общей площадью более 190 кв. м;
- автомобиль BMW X3.
В то же время разница между стоимостью указанного имущества и имеющимися средствами (доход, сбережения) должностного лица и его жены составила 72,1 млн грн.
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Кроме того, в течение 2020-2023 гг. обвиняемый вносил недостоверные сведения в декларацию как лицо, уполномоченное на выполнение функций государства.
Дополнение
Главе Антимонопольного комитета Павлу Кириленко сообщено о подозрении в недекларировании имущества. Его жене сообщено о подозрении в пособничестве в незаконном обогащении чиновника на более чем 72 млн грн.
Также Павел Кириленко подозревается в незаконном обогащении на более чем 56 миллионов гривен. Досудебное расследование установило, что в 2020–2023 годах, когда Кириленко был на должности руководителя Донецкой ОВА, он стал владельцем 21 объекта недвижимости и люксового автомобиля, а права собственности зарегистрировал на родственников жены.