Незаконное обогащение на 72 млн грн: дело главы АМКУ Кириленко передано в суд

Дело действующего главы Антимонопольного комитета Украины Павла Кириленко, которого обвиняют в незаконном обогащении и недостоверном декларировании, направлено в суд, передает УНН со ссылкой на НАБУ и САП.

Прокурор САП ... направил в суд обвинительный акт в отношении действующего Главы Антимонопольного комитета Украины по обвинению в незаконном обогащении на более чем 72 млн грн и декларировании недостоверных сведений - говорится в сообщении САП.

И хотя правоохранители не называют имени главы АМКУ, отметим, что речь идет о Павле Кириленко.

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Детали

По данным следствия, в 2020–2023 годах подозреваемый, занимая должность руководителя областной государственной администрации, приобрел 21 объект недвижимости и люксовый автомобиль, зарегистрировав имущество на родственников своей жены.

Речь идет о:

7 квартир в Киеве и Ужгороде общей площадью 688,5 кв. м;

дом под Киевом площадью более 220 кв. м и 2 земельных участка;

2 гаражных бокса;

6 парковочных мест;

3 нежилых помещения общей площадью более 190 кв. м;

автомобиль BMW X3.

В то же время разница между стоимостью указанного имущества и имеющимися средствами (доход, сбережения) должностного лица и его жены составила 72,1 млн грн.

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Кроме того, в течение 2020-2023 гг. обвиняемый вносил недостоверные сведения в декларацию как лицо, уполномоченное на выполнение функций государства.

Дополнение

Главе Антимонопольного комитета Павлу Кириленко сообщено о подозрении в недекларировании имущества. Его жене сообщено о подозрении в пособничестве в незаконном обогащении чиновника на более чем 72 млн грн.

Также Павел Кириленко подозревается в незаконном обогащении на более чем 56 миллионов гривен. Досудебное расследование установило, что в 2020–2023 годах, когда Кириленко был на должности руководителя Донецкой ОВА, он стал владельцем 21 объекта недвижимости и люксового автомобиля, а права собственности зарегистрировал на родственников жены.