ВАКС назначил жене руководителя АМКУ Кириленко залог в размере 9 млн грн

Высший антикоррупционный суд применил к жене председателя Антимонопольного комитета Павла Кириленко - Алле Кириленко меру пресечения в виде залога в размере 9 млн грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на САП.

Суд частично удовлетворил ходатайство детектива НАБУ, согласованное прокурором САП, о применении к подозреваемой меры пресечения в виде залога, определив ее в размере 9 млн грн с возложением соответствующих процессуальных обязанностей - говорится в сообщении.

Сторона обвинения просила о залоге в размере 36 млн грн, что соответствует половине стоимости имущества, пособничество в приобретении которого инкриминируется указанному лицу. После ознакомления с мотивами принятого решения будет принято решение о его апелляционном обжаловании.

Дополнение

Председателю Антимонопольного комитета Павлу Кириленко сообщено о подозрении в недекларировании имущества. Его жене сообщено о подозрении в пособничестве в незаконном обогащении чиновника на более 72 млн грн.

Также Павла Кириленко подозревают в незаконном обогащении на более 56 миллионов гривен. Досудебное расследование установило, что в 2020-2023 годах, когда Кириленко был на должности руководителя Донецкой ОВА, он стал владельцем 21 объекта недвижимости и люксового автомобиля, а права собственности зарегистрировал на родственников жены.