ВАКС призначив дружині керівника АМКУ Кириленка заставу у розмірі 9 млн грн

Вищий антикорупційний суд застосував до дружини голови Антимонопольного комітету Павла Кириленка - Алли Кириленко запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 9 млн грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на САП.

Суд частково задовольнив клопотання детектива НАБУ, погоджене прокурором САП, про застосування до підозрюваної запобіжного заходу у вигляді застави, визначивши її у розмірі 9 млн грн з покладенням відповідних процесуальних обов’язків - йдеться в повідомленні.

Сторона обвинувачення просила про заставу в розмірі 36 млн грн, що відповідає половині вартості майна, пособництво у набутті якого інкримінується вказаній особі. Після ознайомлення з мотивами прийнятого рішення буде прийнято рішення щодо його апеляційного оскарження.

Доповнення

Голові Антимонопольного комітету Павлу Кириленку повідомлено про підозру у недекларуванні майна. Його дружині повідомлено про підозру у пособництві у незаконному збагаченні чиновника на понад 72 млн грн.

Також Павла Кириленка підозрюють у незаконному збагаченні на понад 56 мільйонів гривень. Досудове розслідування встановило, що у 2020–2023 роках, коли Кириленко був на посаді керівника Донецької ОВА, він став власником 21 об'єкта нерухомості та люксового автомобіля, а права власності зареєстрував на родичів дружини.