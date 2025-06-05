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Керівнику АМКУ Кириленку повідомили про нову підозру

Київ • УНН

 • 652 перегляди

Павлу Кириленку повідомлено про підозру у недекларуванні майна. Його близькій особі інкримінують пособництво у незаконному збагаченні чиновника на понад 72 млн грн.

Керівнику АМКУ Кириленку повідомили про нову підозру

Голові Антимонопольного комітету Павлу Кириленку повідомлено про підозру у недекларуванні майна, а його близькій особі – у пособництві у незаконному збагаченні чиновника на понад 72 млн грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на САП.

Як стало відомо УНН з власних джерел, підозру повідомлено дружині Кириленка - Аллі Кириленко.

"Детектив НАБУ за погодженням з прокурором САП повідомив про підозру у недекларуванні майна керівнику Антимонопольного комітету України. Посадовець не вказав у декларації за 2024 рік дані про 20 об’єктів нерухомості та люксовий автомобіль, набуття яких інкримінується йому у іншому кримінальному провадженні за фактом незаконного збагачення", - йдеться в повідомленні.

Крім того, члену сім’ї чиновника повідомлено про підозру у пособництві в незаконному збагаченні на понад 72 млн грн.

Дії посадовця кваліфіковано за ч. 2 ст. 366-2 КК України, його близької особи – за ч. 5 ст. 27, ст. 368-5 КК України.

В САП нагадали, що серпні 2024 року Голові АМКУ повідомлено про підозру у незаконному збагаченні на 72 млн грн та декларуванні недостовірної інформації у кримінальному провадженні, розпочатому після оприлюднення журналістського розслідування "Радіо Свобода".

Відповідно до повідомленої підозри у 2020 – 2023 роках вказана особа, обіймаючи посаду керівника обласної державної адміністрації, набула 21 об’єкт нерухомого майна та 1 люксовий автомобіль шляхом реєстрації права власності на них на родичів своєї дружини. Серед набутого посадовцем майна 7 квартир у містах Києві та Ужгороді загальною площею 688,5 кв. м, один будинок під Києвом площею понад 220 кв. м, 2 гаражних бокси, 6 машино-місць, 3 нежитлових приміщення загальною площею понад 190 кв. м та автомобіль ВМW Х3. При цьому законні доходи чиновника та членів його родини не дозволяли здійснити таких вартісних покупок. Різниця між вартістю майна та законними коштами особи становить 72 млн грн.

"У подальшому, з метою приховання факту незаконного збагачення, посадовець не зазначив відомості про набуте майно у деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави, за 2020, 2021, 2022 та 2023 роки", - інформує САП.

Досудове розслідування у вказаному провадженні завершено у грудні 2024 року. Наразі триває ознайомлення сторони захисту з матеріалами справи.

Суд зменшив заставу голові АМКУ Кириленку до 25 мільйонів, але не дозволив виїзд за кордон 4 червня04.06.25, 19:16 • 3062 перегляди

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Кримінал та НП
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