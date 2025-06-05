Руководителю АМКУ Кириленко сообщили о новом подозрении

$41.480.16
47.200.23
ukenru
Модификация баллистических ракет рф: как Украина может справиться с новым вызовом
Эксклюзив
08:39 • 3916 просмотра

Модификация баллистических ракет рф: как Украина может справиться с новым вызовом

08:35 • 10555 просмотра

Минфин готовит альтернативный сценарий, если боевые действия продолжатся в течение 2026 года

06:46 • 11661 просмотра

Экологическая ситуация в Украине в 2025 году: как война повлияла на окружающую среду

Эксклюзив
4 июня, 17:36 • 38588 просмотра

россия блокирует украинскую авиацию: от дезинформации до срыва поставок - как государство-агрессор подрывает стратегическую отрасль

4 июня, 16:52 • 76414 просмотра

"Не приведёт к немедленному миру": Трамп заявил, что более часа говорил с путиным об Украине и Иране

4 июня, 16:37 • 52376 просмотра

Анатолий Шарий заочно получил 15 лет тюрьмы за государственную измену

4 июня, 14:27 • 52550 просмотра

После возвращения из россии похищенных детей их родные получат по 50 тысяч гривен

Эксклюзив
4 июня, 14:12 • 49777 просмотра

Украина потеряла гражданскую авиацию в довоенном виде: отрасль оказалась на грани исчезновения

4 июня, 13:08 • 31744 просмотра

Первая часть обмена пленными между россией и Украиной ожидается 7 и 8 июня - Зеленский

Эксклюзив
4 июня, 13:05 • 29993 просмотра

Субсидия на аренду жилья для переселенцев: какой средний размер и как оформить

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+25°
5.1м/с
39%
753мм
Популярные новости

Командующий СБС назвал первоочередные шаги на 100 дней

5 июня, 00:50 • 27061 просмотра

россия усиливает присутствие в Арктике новейшей ядерной субмариной с 96 боеголовками

5 июня, 01:09 • 16644 просмотра

Трамп запретил въезд в США гражданам 12 стран – CNN

5 июня, 01:21 • 74482 просмотра

Нелегальный бизнес на 10 миллионов гривен: в Украине разоблачили масштабную подпольную фабрику

5 июня, 02:20 • 33242 просмотра

Сенатор Грэм предлагает освободить от пошлин страны, которые помогают Украине

5 июня, 02:33 • 14060 просмотра
публикации

Санитарный контроль и эпиднадзор по европейским стандартам или разрушение существующей системы: о предостережениях к депутатской инициативе

4 июня, 15:03 • 47614 просмотра

Украина может усилить борьбу с "серой" электроникой благодаря международным цифровым инструментам

4 июня, 12:57 • 60922 просмотра

Украина готовится к изменениям в торговле с Евросоюзом: что будет после 6 июня
Эксклюзив

4 июня, 06:24 • 122433 просмотра

Лингвистические манипуляции покоряют потребителей: сертификат, гарантия, официальность… А вы проверяли, что стоит за этими словами?

3 июня, 14:43 • 163452 просмотра

Labubu: почему игрушки стали новым трендом среди детей и взрослых

3 июня, 12:52 • 263418 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Марко Рубио

Юлия Свириденко

Олег Синегубов

Актуальные места

Украина

Соединённые Штаты

Киев

Черниговская область

Харьков

Реклама
УНН Lite

Возвращение в страну Оз: вышел первый трейлер "Wicked: Чародейка 2"

09:10 • 1796 просмотра

В Нидерландах бабуины в зоопарке сделали селфи на телефон, который посетительница случайно уронила в вольер

4 июня, 11:54 • 35263 просмотра

CD Projekt RED показала первые трейлеры игры "Ведьмак 4"

3 июня, 14:36 • 82878 просмотра

Labubu: почему игрушки стали новым трендом среди детей и взрослых

3 июня, 12:52 • 263418 просмотра

Кэмерон после "Аватара" экранизирует роман "Дьяволы" - о демонах, ведьмах и апокалиптических монстрах

3 июня, 07:52 • 153424 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Шахед-136

MIM-104 Patriot

The Economist

Х-47М2 "Кинжал"

Руководителю АМКУ Кириленко сообщили о новом подозрении

Киев • УНН

 • 362 просмотра

Павлу Кириленко сообщено о подозрении в недекларировании имущества. Его близкому лицу инкриминируют пособничество в незаконном обогащении чиновника на более 72 млн грн.

Руководителю АМКУ Кириленко сообщили о новом подозрении

Главе Антимонопольного комитета Павлу Кириленко сообщено о подозрении в недекларировании имущества, а его близкому лицу – в пособничестве в незаконном обогащении чиновника на более 72 млн грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на САП.

Как стало известно УНН из собственных источников, подозрение сообщено жене Кириленко - Алле Кириленко.

"Детектив НАБУ по согласованию с прокурором САП сообщил о подозрении в недекларировании имущества руководителю Антимонопольного комитета Украины. Чиновник не указал в декларации за 2024 год данные о 20 объектах недвижимости и люксовом автомобиле, приобретение которых инкриминируется ему в другом уголовном производстве по факту незаконного обогащения", - говорится в сообщении.

Кроме того, члену семьи чиновника сообщено о подозрении в пособничестве в незаконном обогащении на более 72 млн грн.

Действия должностного лица квалифицированы по ч. 2 ст. 366-2 УК Украины, его близкого лица – по ч. 5 ст. 27, ст. 368-5 УК Украины.

В САП напомнили, что августе 2024 года Главе АМКУ сообщено о подозрении в незаконном обогащении на 72 млн грн и декларировании недостоверной информации в уголовном производстве, начатом после обнародования журналистского расследования "Радио Свобода".

В соответствии с сообщенным подозрением в 2020 – 2023 годах указанное лицо, занимая должность руководителя областной государственной администрации, приобрело 21 объект недвижимого имущества и 1 люксовый автомобиль путем регистрации права собственности на них на родственников своей жены. Среди приобретенного должностным лицом имущества 7 квартир в городах Киеве и Ужгороде общей площадью 688,5 кв. м, один дом под Киевом площадью более 220 кв. м, 2 гаражных бокса, 6 машино-мест, 3 нежилых помещения общей площадью более 190 кв. м и автомобиль ВМW Х3. При этом законные доходы чиновника и членов его семьи не позволяли осуществить таких дорогостоящих покупок. Разница между стоимостью имущества и законными средствами лица составляет 72 млн грн.

"В дальнейшем, с целью сокрытия факта незаконного обогащения, должностное лицо не указало сведения о приобретенном имуществе в декларациях лица, уполномоченного на выполнение функций государства, за 2020, 2021, 2022 и 2023 годы", - информирует САП.

Досудебное расследование в указанном производстве завершено в декабре 2024 года. Сейчас продолжается ознакомление стороны защиты с материалами дела.

Суд уменьшил залог главе АМКУ Кириленко до 25 миллионов, но не разрешил выезд за границу 4 июня04.06.25, 19:16 • 3046 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Криминал и ЧП
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9