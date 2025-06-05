Руководителю АМКУ Кириленко сообщили о новом подозрении
Киев • УНН
Павлу Кириленко сообщено о подозрении в недекларировании имущества. Его близкому лицу инкриминируют пособничество в незаконном обогащении чиновника на более 72 млн грн.
Главе Антимонопольного комитета Павлу Кириленко сообщено о подозрении в недекларировании имущества, а его близкому лицу – в пособничестве в незаконном обогащении чиновника на более 72 млн грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на САП.
Как стало известно УНН из собственных источников, подозрение сообщено жене Кириленко - Алле Кириленко.
"Детектив НАБУ по согласованию с прокурором САП сообщил о подозрении в недекларировании имущества руководителю Антимонопольного комитета Украины. Чиновник не указал в декларации за 2024 год данные о 20 объектах недвижимости и люксовом автомобиле, приобретение которых инкриминируется ему в другом уголовном производстве по факту незаконного обогащения", - говорится в сообщении.
Кроме того, члену семьи чиновника сообщено о подозрении в пособничестве в незаконном обогащении на более 72 млн грн.
Действия должностного лица квалифицированы по ч. 2 ст. 366-2 УК Украины, его близкого лица – по ч. 5 ст. 27, ст. 368-5 УК Украины.
В САП напомнили, что августе 2024 года Главе АМКУ сообщено о подозрении в незаконном обогащении на 72 млн грн и декларировании недостоверной информации в уголовном производстве, начатом после обнародования журналистского расследования "Радио Свобода".
В соответствии с сообщенным подозрением в 2020 – 2023 годах указанное лицо, занимая должность руководителя областной государственной администрации, приобрело 21 объект недвижимого имущества и 1 люксовый автомобиль путем регистрации права собственности на них на родственников своей жены. Среди приобретенного должностным лицом имущества 7 квартир в городах Киеве и Ужгороде общей площадью 688,5 кв. м, один дом под Киевом площадью более 220 кв. м, 2 гаражных бокса, 6 машино-мест, 3 нежилых помещения общей площадью более 190 кв. м и автомобиль ВМW Х3. При этом законные доходы чиновника и членов его семьи не позволяли осуществить таких дорогостоящих покупок. Разница между стоимостью имущества и законными средствами лица составляет 72 млн грн.
"В дальнейшем, с целью сокрытия факта незаконного обогащения, должностное лицо не указало сведения о приобретенном имуществе в декларациях лица, уполномоченного на выполнение функций государства, за 2020, 2021, 2022 и 2023 годы", - информирует САП.
Досудебное расследование в указанном производстве завершено в декабре 2024 года. Сейчас продолжается ознакомление стороны защиты с материалами дела.
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