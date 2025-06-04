Суд уменьшил залог главе АМКУ Кириленко до 25 миллионов, но не разрешил выезд за границу 4 июня
Киев • УНН
ВАКС уменьшил залог главе АМКУ Кириленко до 25 млн грн, но отказал в разрешении на выезд за границу для служебных командировок. Его подозревают в незаконном обогащении на более 56 млн грн.
Высший антикоррупционный суд частично удовлетворил ходатайство защиты Павла Кириленко, главы Антимонопольного комитета, уменьшив размер залога с более 100 до 25 миллионов гривен. Впрочем, суд отказался снимать запрет на заграничные поездки, несмотря на просьбу разрешить служебные командировки.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на САП.
Детали
На вопрос, частично ли Высший антикоррупционный суд удовлетворил ходатайство адвоката главы Антимонопольного комитета Павла Кириленко, уменьшил размер залога до 25 миллионов гривен, но отказал в просьбе выезжать в служебные командировки за границу, в Специализированной антикоррупционной прокуратуре ответили:
Да, информация соответствует действительности
Напомним
Главу Антимонопольного комитета Павла Кириленко подозревают в незаконном обогащении на более 56 миллионов гривен. Досудебное расследование установило, что в 2020–2023 годах, когда Кириленко был на должности руководителя Донецкой ОВА, он стал владельцем 21 объекта недвижимости и люксового автомобиля, а права собственности зарегистрировал на родственников жены.
Позже высший антикоррупционный суд удовлетворил ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры о продлении до 14 апреля срока действия обязанностей, возложенных на главу АМКУ Павла Кириленко.
Комментируя выход Кириленко под залог в 30 млн грн, Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что "во всем мире люди имеют право защищать себя в суде, Украина - не исключение". Поэтому, пусть суд признает или не признает вину Кириленко.