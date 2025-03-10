Голові АМКУ Кириленку продовжили строк дії обов’язків до 14 квітня
Київ • УНН
ВАКС продовжив до 14 квітня обмежувальні заходи для Павла Кириленка, голови АМКУ. Підозрюваному у незаконному збагаченні заборонено виїзд за кордон та контакти зі свідками.
Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про продовження до 14 квітня строку дії обов’язків, покладених на очільника АМКУ Павла Кириленка, якого підозрюють в незаконному збагаченні. Про це пише УНН з посиланням на ухвалу ВАКС.
Деталі
Відповідно до ухвали від 14 лютого, ВАКС задовольнив клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про продовження до 14 квітня строку дії обов’язків, покладених на Кириленка, а саме:
прибувати на першу вимогу до детективів НАБУ, прокурора, суду;
не відлучатися за межі України без дозволу детектива, прокурора або суду;
повідомляти детективів НАБУ, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
утримуватися від спілкування особисто та через інших осіб зі свідками, представниками ТОВ "КУА ОЗОН" та ТОВ "Близниця";
здати на зберігання до Державної міграційної служби України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в'їзд в Україну, окрім паспорта громадянина України.
Захист Кириленка просив скасувати обов’язок не відлучатися за межі України без дозволу детектива, прокурора або суду та повернути паспорти, на що суд відмовив, вказавши, що це "посилить ризик переховування від органів досудового розслідування та/або суду".
Доповнення
Голову Антимонопольного комітету Павла Кириленка підозрюють у незаконному збагаченні на понад 56 мільйонів гривень. Досудове розслідування встановило, що у 2020–2023 роках, коли Кириленко був на посаді керівника Донецької ОВА, він став власником 21 об'єкта нерухомості та люксового автомобіля, а права власності зареєстрував на родичів дружини.