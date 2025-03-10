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Голове АМКУ Кириленко продлили срок действия обязанностей до 14 апреля

Киев • УНН

 • 21365 просмотра

ВАКС продлил до 14 апреля ограничительные меры для Павла Кириленко, главы АМКУ. Подозреваемому в незаконном обогащении запрещен выезд за границу и контакты со свидетелями.

Голове АМКУ Кириленко продлили срок действия обязанностей до 14 апреля

Высший антикоррупционный суд удовлетворил ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры о продлении до 14 апреля срока действия обязанностей, возложенных на главу АМКУ Павла Кириленко, которого подозревают в незаконном обогащении. Об этом пишет УНН со ссылкой на постановление ВАКС.

Детали

Согласно постановлению от 14 февраля, ВАКС удовлетворил ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры о продлении до 14 апреля срока действия обязанностей, возложенных на Кириленко, а именно:

прибывать по первому требованию к детективам НАБУ, прокурору, суду;

не покидать пределы Украины без разрешения детектива, прокурора или суда;

сообщать детективам НАБУ, прокурору или суду о смене своего места жительства;

воздерживаться от общения лично и через других лиц со свидетелями, представителями ТОВ "КУА ОЗОН" и ТОВ "Близниця";

сдать на хранение в Государственную миграционную службу Украины свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину, кроме паспорта гражданина Украины.

Защита Кириленко просила отменить обязанность не покидать пределы Украины без разрешения детектива, прокурора или суда и вернуть паспорта, на что суд отказал, указав, что это "усилит риск укрытия от органов досудебного расследования и/или суда".

Дополнение

Главу Антимонопольного комитета Павла Кириленко подозревают в незаконном обогащении на более чем 56 миллионов гривен. Досудебное расследование установило, что в 2020–2023 годах, когда Кириленко занимал должность руководителя Донецкой ОВА, он стал владельцем 21 объекта недвижимости и люксового автомобиля, а права собственности зарегистрировал на родственников жены.

Павел Башинский

Павел Башинский

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