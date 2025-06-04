Суд зменшив заставу голові АМКУ Кириленку до 25 мільйонів, але не дозволив виїзд за кордон 4 червня
Київ • УНН
ВАКС зменшив заставу голові АМКУ Кириленку до 25 млн грн, але відмовив у дозволі на виїзд за кордон для службових відряджень. Його підозрюють у незаконному збагаченні на понад 56 млн грн.
Вищий антикорупційний суд частково задовольнив клопотання захисту Павла Кириленка, голови Антимонопольного комітету, зменшивши розмір застави з понад 100 до 25 мільйонів гривень. Утім, суд відмовився знімати заборону на закордонні поїздки, попри прохання дозволити службові відрядження.
Про це повідомляє УНН із посиланням на САП.
Деталі
На запитання, чи Вищий антикорупційний суд частково задовольнив клопотання адвоката голови Антимонопольного комітету Павла Кириленка, зменшив розмір застави до 25 мільйонів гривень, але відмовив у проханні виїжджати у службові відрядження за кордон, у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі відповіли:
Так, інформація відповідає дійсності.
Нагадаємо
Голову Антимонопольного комітету Павла Кириленка підозрюють у незаконному збагаченні на понад 56 мільйонів гривень. Досудове розслідування встановило, що у 2020–2023 роках, коли Кириленко був на посаді керівника Донецької ОВА, він став власником 21 об'єкта нерухомості та люксового автомобіля, а права власності зареєстрував на родичів дружини.
Пізніше вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про продовження до 14 квітня строку дії обов’язків, покладених на очільника АМКУ Павла Кириленка.
Коментуючи вихід Кириленка під заставу у 30 млн грн, Президент України Володимир Зеленський зазначив, що "в усьому світі люди мають право захищати себе в суді, Україна - не виключення". Тож, нехай суд визнає чи не визнає провину Кириленка.