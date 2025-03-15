Нехай суд ухвалює вирок: Зеленський прокоментував справу щодо голови АМКУ Кириленка

Президент України Володимир Зеленський прокоментував вихід під заставу у розмірі 30 млн гривень очільника АМКУ Павла Кириленка, якого звинувачують у незаконному збагаченні, зазначивши, що він не призначає суди та наголосив, що нехай суд ухвалює вирок і людина несе відповідальність, передає УНН.

В усьому світі люди звинувачуються та мають право захищати себе в суді, Україна - не виключення, або ви хочете зробити з України росію, коли людей звинувачують, а у людей немає можливості захищатися. Я не призначаю суди й не звільняю. Якщо є кримінальна справа, нехай його звинувачують, нехай суд ухвалює вирок і людина несе відповідальність - сказав Зеленський.

Доповнення

Голову Антимонопольного комітету Павла Кириленка підозрюють у незаконному збагаченні на понад 56 мільйонів гривень. Досудове розслідування встановило, що у 2020–2023 роках, коли Кириленко був на посаді керівника Донецької ОВА, він став власником 21 об'єкта нерухомості та люксового автомобіля, а права власності зареєстрував на родичів дружини.

Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про продовження до 14 квітня строку дії обов’язків, покладених на очільника АМКУ Павла Кириленка.