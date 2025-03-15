Нехай суд ухвалює вирок: Зеленський прокоментував справу щодо голови АМКУ Кириленка

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал выход под залог в размере 30 млн гривен главы АМКУ Павла Кириленко, которого обвиняют в незаконном обогащении, отметив, что он не назначает суды и подчеркнул, что пусть суд выносит приговор и человек несет ответственность, передает УНН.

Во всем мире люди обвиняются и имеют право защищать себя в суде, Украина - не исключение, или вы хотите сделать из Украины россию, когда людей обвиняют, а у людей нет возможности защищаться. Я не назначаю суды и не увольняю. Если есть уголовное дело, пусть его обвиняют, пусть суд выносит приговор и человек несет ответственность