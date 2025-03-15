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Нехай суд ухвалює вирок: Зеленський прокоментував справу щодо голови АМКУ Кириленка

Киев • УНН

 • 29502 просмотра

Президент заявил, что не назначает суды, а приговор по делу главы АМКУ должен вынести суд. НАБУ и САП подозревают Кириленко в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации

Нехай суд ухвалює вирок: Зеленський прокоментував справу щодо голови АМКУ Кириленка

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал выход под залог в размере 30 млн гривен главы АМКУ Павла Кириленко, которого обвиняют в незаконном обогащении, отметив, что он не назначает суды и подчеркнул, что пусть суд выносит приговор и человек несет ответственность, передает УНН.

Во всем мире люди обвиняются и имеют право защищать себя в суде, Украина - не исключение, или вы хотите сделать из Украины россию, когда людей обвиняют, а у людей нет возможности защищаться. Я не назначаю суды и не увольняю. Если есть уголовное дело, пусть его обвиняют, пусть суд выносит приговор и человек несет ответственность 

- сказал Зеленский.

Дополнение

Главу Антимонопольного комитета Павла Кириленко подозревают в незаконном обогащении на более 56 миллионов гривен. Досудебное расследование установило, что в 2020–2023 годах, когда Кириленко был на должности руководителя Донецкой ОВА, он стал владельцем 21 объекта недвижимости и люксового автомобиля, а права собственности зарегистрировал на родственников жены.

Высший антикоррупционный суд удовлетворил ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры о продлении до 14 апреля срока действия обязанностей, возложенных на главу АМКУ Павла Кириленко.

Антонина Туманова

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