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Скрыл в декларациях имущество на более чем 23 млн грн: будут судить экс-руководителя налоговой Тернопольщины

Киев • УНН

 • 450 просмотра

Бывшего начальника Главного управления ГНС в Тернопольской области будут судить за сокрытие имущества на более чем 23,4 млн грн в декларациях за 2022 и 2023 годы. Он не указал два жилых дома и земельные участки, которыми фактически пользовался.

Скрыл в декларациях имущество на более чем 23 млн грн: будут судить экс-руководителя налоговой Тернопольщины

Сотрудники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении бывшего начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Тернопольской области. Чиновник не внес в ежегодные декларации за 2022 и 2023 годы сведения об имеющемся имуществе на сумму более 23,4 млн гривен. Обвинительный акт направлен в суд. Об этом информирует ГБР, передает УНН.

Детали

По результатам проверки Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, инициированной сотрудниками Бюро, в декларации должностного лица за 2022 год выявлены недостоверные сведения на сумму более 13,7 млн грн, а в декларации за 2023 год - на сумму более 9,7 млн грн.

В частности, должностное лицо не указало информацию о:

  • два жилых дома площадью 290,6 м² и 64,6 м², владелицей которых является его мать, но в которых он фактически проживал с семьей;
    • земельные участки, на которых расположены эти объекты.

      Несмотря на официальные возражения чиновника относительно пользования указанным имуществом, собранные доказательства свидетельствуют, что его мать, на которую оформлена эта недвижимость, фактически ею не пользовалась

      - говорится в сообщении.

      Его будут судить по ч. 2 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины — умышленное внесение заведомо недостоверных сведений в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства.

      Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

      В ГБР напомнили, что в 2023 году должностное лицо было уволено из органов ГНС после задержания его заместителя на взятке в 5 тысяч долларов США.

      Напомним

      ВАКС продлил содержание под стражей экс-главы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы до 7 сентября 2025 года. Ей определен залог в размере 56 018 000 грн и возложен ряд обязанностей в случае его внесения.

      4 октября 2024 года стало известно, что должностное лицо МСЭК и ее сын - руководитель управления ПФУ в Хмельницкой области были разоблачены на незаконном обогащении на миллионы долларов.

      Незаконное обогащение на 72 млн грн: дело главы АМКУ Кириленко передано в суд07.07.25, 14:12 • 1192 просмотра

      Вита Зеленецкая

      Вита Зеленецкая

      Криминал и ЧП
      Украина
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