Масштабні зловживання на Хмельниччині та Буковині на десятки мільйонів: Кравченко заявив про 11 обшків та 23 підозри

На Хмельниччині та на Буковині викрито масштабні схеми зловживань, внаслідок чого державному бюджету завдано понад 33 млн гривень збитків, а також виявлено незадеклароване майно на понад 30 млн гривень. Як повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко, проведено 11 обшуків та оголошено 23 підозри, передає УНН.

Продовжуємо системну роботу з викриття чиновників, які зловживають своїм службовим становищем і збагачуються за рахунок громад. Цього разу фокус на Хмельниччині та знову на Буковині - повідомив Кравченко.

За його словами, Хмельницька обласна прокуратура повідомила про підозру 13 особам. Йдеться про збагачення, зловживання службовим становищем, недостовірне декларування. Один з посадовців отримав дві підозри — у різних кримінальних провадженнях. Збитки бюджету — 10 млн грн, виявлене незадеклароване майно — на 30 млн грн.

На Львівщині викрито схеми розтрати 51 млн грн бюджетних коштів, 18 осіб отримали підозри - Кравченко

Він також навів окремі приклади:

— ексначальник ГУ Держгеокадастру в Хмельницькій області (нині — заступник начальника управління містобудування Волинської ОДА) — незаконно передав 49 га сільгоспземель третім особам;

— в.о. голови Ярмолинецької селищної ради — дві підозри в різних провадженнях щодо розтрати бюджетних коштів;

— троє депутатів міських рад — приховали майно у щорічних деклараціях.

Крім того, Чернівецька обласна прокуратура повідомила 9 підозр.

Серед підозрюваних, за словами Кравченка, є такі чиновники:

— заступник начальника Львівської філії Центру земельного кадастру — сприяв шахрайському заволодінню 4 га комунальної землі;

— в.о. директора Буковинської дослідної станції НААН — зловживання при реалізації продукції за заниженими цінами;

— директор КП Сокирянської міськради — незаконний видобуток корисних копалин і розтрата бюджетних коштів.

Загальна шкода, за словами Генпрокурора, майже 23 млн грн.