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Масштабні зловживання на Хмельниччині та Буковині на десятки мільйонів: Кравченко заявив про 11 обшків та 23 підозри

Київ • УНН

 • 610 перегляди

На Хмельниччині та Буковині викрито масштабні схеми зловживань, що завдали державному бюджету понад 33 млн гривень збитків та виявили незадеклароване майно на понад 30 млн гривень. Загалом проведено 11 обшуків та оголошено 23 підозри посадовцям.

Масштабні зловживання на Хмельниччині та Буковині на десятки мільйонів: Кравченко заявив про 11 обшків та 23 підозри

На Хмельниччині та на Буковині викрито масштабні схеми зловживань, внаслідок чого державному бюджету завдано понад 33 млн гривень збитків, а також виявлено незадеклароване майно на понад 30 млн гривень. Як повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко, проведено 11 обшуків та оголошено 23 підозри, передає УНН.

Продовжуємо системну роботу з викриття чиновників, які зловживають своїм службовим становищем і збагачуються за рахунок громад. Цього разу фокус на Хмельниччині та знову на Буковині 

- повідомив Кравченко.

За його словами, Хмельницька обласна прокуратура повідомила про підозру 13 особам. Йдеться про збагачення, зловживання службовим становищем, недостовірне декларування. Один з посадовців отримав дві підозри — у різних кримінальних провадженнях. Збитки бюджету — 10 млн грн, виявлене незадеклароване майно — на 30 млн грн.

На Львівщині викрито схеми розтрати 51 млн грн бюджетних коштів, 18 осіб отримали підозри - Кравченко25.07.25, 18:25 • 4617 переглядiв

Він також навів окремі приклади:

— ексначальник ГУ Держгеокадастру в Хмельницькій області (нині — заступник начальника управління містобудування Волинської ОДА) — незаконно передав 49 га сільгоспземель третім особам;

— в.о. голови Ярмолинецької селищної ради — дві підозри в різних провадженнях щодо розтрати бюджетних коштів;

— троє депутатів міських рад — приховали майно у щорічних деклараціях.

Крім того, Чернівецька обласна прокуратура повідомила 9 підозр.

Серед підозрюваних, за словами Кравченка, є такі чиновники:

— заступник начальника Львівської філії Центру земельного кадастру — сприяв шахрайському заволодінню 4 га комунальної землі;

— в.о. директора Буковинської дослідної станції НААН — зловживання при реалізації продукції за заниженими цінами;

— директор КП Сокирянської міськради — незаконний видобуток корисних копалин і розтрата бюджетних коштів.

Загальна шкода, за словами Генпрокурора, майже 23 млн грн.

Ті, хто посягають на бюджети громад, міські ресурси та землю, будуть встановлені та притягнуті до відповідальності 

- резюмував Кравченко.
Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Кримінал та НП
Чернівецька область
Хмельницька область
Руслан Кравченко
Генеральний прокурор (Україна)
Волинська область
Україна
Львів
Tesla
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