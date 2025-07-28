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Масштабные злоупотребления в Хмельницкой и Черновицкой областях на десятки миллионов: Кравченко заявил об 11 обысках и 23 подозрениях

Киев • УНН

 • 380 просмотра

В Хмельницкой и Черновицкой областях разоблачены масштабные схемы злоупотреблений, нанесшие государственному бюджету более 33 млн гривен убытков и выявившие незадекларированное имущество на более чем 30 млн гривен. Всего проведено 11 обысков и объявлено 23 подозрения должностным лицам.

Масштабные злоупотребления в Хмельницкой и Черновицкой областях на десятки миллионов: Кравченко заявил об 11 обысках и 23 подозрениях

В Хмельницкой и Черновицкой областях разоблачены масштабные схемы злоупотреблений, в результате чего государственному бюджету нанесен ущерб на сумму более 33 млн гривен, а также выявлено незадекларированное имущество на сумму более 30 млн гривен. Как сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, проведено 11 обысков и объявлено 23 подозрения, передает УНН.

Продолжаем системную работу по разоблачению чиновников, которые злоупотребляют своим служебным положением и обогащаются за счет общин. На этот раз фокус на Хмельницкой области и снова на Буковине

- сообщил Кравченко.

По его словам, Хмельницкая областная прокуратура сообщила о подозрении 13 лицам. Речь идет об обогащении, злоупотреблении служебным положением, недостоверном декларировании. Один из должностных лиц получил два подозрения — в разных уголовных производствах. Ущерб бюджету — 10 млн грн, выявленное незадекларированное имущество — на 30 млн грн.

На Львовщине разоблачены схемы растраты 51 млн грн бюджетных средств, 18 человек получили подозрения - Кравченко25.07.25, 18:25 • 4615 просмотров

Он также привел отдельные примеры:

— экс-начальник ГУ Госгеокадастра в Хмельницкой области (ныне — заместитель начальника управления градостроительства Волынской ОГА) — незаконно передал 49 га сельхозземель третьим лицам;

— и.о. председателя Ярмолинецкого поселкового совета — два подозрения в разных производствах относительно растраты бюджетных средств;

— трое депутатов городских советов — скрыли имущество в ежегодных декларациях.

Кроме того, Черновицкая областная прокуратура сообщила 9 подозрений.

Среди подозреваемых, по словам Кравченко, есть такие чиновники:

— заместитель начальника Львовского филиала Центра земельного кадастра — способствовал мошенническому завладению 4 га коммунальной земли;

— и.о. директора Буковинской опытной станции НААН — злоупотребления при реализации продукции по заниженным ценам;

— директор КП Сокирянской горсовета — незаконная добыча полезных ископаемых и растрата бюджетных средств.

Общий ущерб, по словам Генпрокурора, почти 23 млн грн.

Те, кто посягают на бюджеты общин, городские ресурсы и землю, будут установлены и привлечены к ответственности

- резюмировал Кравченко.
Антонина Туманова

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
Черновицкая область
Хмельницкая область
Руслан Кравченко
Генеральный прокурор Украины
Волынская область
Украина
Львов
Tesla
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