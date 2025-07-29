Масштабные коррупционные схемы на Киевщине: среди 29 подозреваемых - депутаты, чиновники, директора коммунальных предприятий

Почти полсотни миллионов гривен убытков. Выведенные земли, фиктивные ремонты, накрученные тарифы, исчезнувшие медикаменты и распиленные леса. Разоблачены масштабные коррупционные схемы в регионе — 29 подозреваемых: депутаты, чиновники, директора коммунальных предприятий и различные должностные лица общин, передает УНН со ссылкой на Генерального прокурора Руслана Кравченко и Офис Генпрокурора.

Прокуроры Киевской областной прокуратуры сообщили о подозрении 29 лицам. Среди фигурантов — должностные лица органов местного самоуправления, работники государственных учреждений, руководители госпредприятий и частного сектора. Общая сумма нанесенного ущерба — 48,375 млн гривен - сообщил Кравченко.

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В Офисе Генпрокурора раскрыли детали о сферах злоупотреблений и подозреваемых:

Земля

🔹 Директор государственного предприятия "ОП „Дмитровка" Института садоводства НААН Украины" на основании поддельного акта передал земельный участок на 18 га земли из государственной собственности подконтрольному ООО. В регистрационных действиях участвовали государственный регистратор из другой области и привлеченное постороннее лицо, которое технически осуществило внесение недостоверных сведений. Стоимость участка — более 22,8 млн грн.

🔹 В Белой Церкви действующий депутат Киевского областного совета, находясь в 2018 году на должности первого заместителя председателя Белоцерковской РГА, издал незаконное распоряжение и заключил договор купли-продажи земельного участка площадью 0,35 га с заниженной стоимостью. Убытки государству — более 1 млн грн.

Тепло и тарифы

🔹 Руководитель и главный экономист частного коммунального бытового предприятия "Теплокоммунсервис" в течение 2021–2023 годов подавали в Бучанский городской совет расчеты, которые не соответствовали фактическим расходам.

Бывшая начальница управления ЖКХ не провела ни одной проверки. В результате этого из бюджета безосновательно компенсировано более 13,2 млн грн.

🔹 Фиктивная реконструкция системы отопления в с. Озера Бучанского района

Между Гостомельской поселковой военной администрацией и корпорацией "Украинские атомные приборы и системы" заключен договор на установку модуля аварийного теплоснабжения. Работы выполнены частично, но акты — подписаны. К схеме привлечены заместитель начальника военной администрации, инженер технадзора и руководитель корпорации. Сумма ущерба — более 550 тыс грн.

🔹 Завышенная стоимость спецтехники для Вышгородского водоканала.

Председатель Вышгородского городского совета согласовал закупку каналопромывочного автомобиля по завышенной цене — без проведения надлежащего анализа рынка. Убытки — 736 тыс грн.

Лес

Двое мастеров леса филиала "Столичный лесной офис" ГП "Леса Украины" вместе с четырьмя сообщниками организовали незаконную вырубку деревьев на территории Макаровского надлесничества. Продажа древесины осуществлялась "в обход" учета. Сумма ущерба окружающей среде — 723 тыс грн, что подтверждается судебной инженерно-экологической экспертизой.

Медицина

🔹 Должностное лицо Белоцерковской городской больницы №2 заключило два контракта на закупку фармацевтической продукции. При этом цена продукции завышена в несколько раз. Сумма ущерба — 1,748 млн грн.

Дороги

🔹 Директор подрядной организации — депутат Великодымерского поселкового совета — во время капремонта улиц в селах Гоголев и Великая Дымерка в Броварском районе завысил объемы асфальтирования и количество материалов. Сумма ущерба — 827 тыс грн.

🔹 Руководитель ООО "Белоцерковское ДЭУ" завысил объемы посыпания дорог и площадь их обработки, а должностное лицо Департамента ЖКХ Белоцерковского горсовета подписало акты без проверки.

Убытки — 767 тыс грн.

Коммунальное имущество

🔹 Бывшее руководство Чабановского поселкового совета совместно с должностным лицом КП "Чабановская управляющая компания жилищно-коммунальных услуг" незаконно отчуждили помещение бойлерной стоимостью более 349 тыс грн. Путем фиктивного перевода в собственность поселка и последующей приватизации объект оказался в частных руках.

Гранты

🔹 Фиктивная отчетность о садоводстве — 8,1 млн грн убытков

Должностные лица ООО предоставили в Минагрополитики ложные документы о создании нового сада. Уполномоченный банк — АО "Ощадбанк" — получил положительный акт от сотрудницы, которая не провела реального мониторинга.

Средства государственного бюджета фактически распределены не по целевому назначению.

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По данным Офиса Генпрокурора, все указанные факты надлежащим образом документируются и расследуются в рамках уголовных производств. Всем фигурантам, в зависимости от содеянного, сообщено о подозрении по статьям 191, 364, 366, 367, 255, 246, 361 УК Украины.