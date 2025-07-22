На Хмельниччині ДБР затримало посадовця податкової служби на хабарі у сумі 200 тис. грн

Державне бюро розслідувань затримали головного державного інспектора Головного управління Державної податкової служби України у Хмельницькій області в момент одержання хабаря. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі, пише УНН з посиланням на ДБР.

Працівники ДБР за сприяння СБУ, Нацполіції та ВБ (внутрішньої безпеки - ред.) ДПС затримали головного державного інспектора ГУ Державної податкової служби України у Хмельницькій області під час одержання хабаря. Через його протиправні дії, бюджет також міг недоотримати 800 тисяч гривень

Повідомляється, що посадовець відповідав за податкові перевірки фізичних осіб-підприємців та вимагав від них кошти за суттєве зменшення суми штрафних санкцій.

Зокрема, на початку липня під час перевірки чиновник визначив підприємиці штраф у 1 млн 100 тис. грн за порушення законодавства щодо сплати ЄСВ. За розробленою схемою, чоловік пообіцяв зменшити суму штрафу до 300 тис. грн, а свою "винагороду" оцінив у 200 тис. грн