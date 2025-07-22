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На Хмельниччині ДБР затримало посадовця податкової служби на хабарі у сумі 200 тис. грн

Київ • УНН

 • 1400 перегляди

Головного державного інспектора ДПС у Хмельницькій області затримали під час отримання хабаря у 200 тис. грн. Посадовець вимагав кошти за зменшення штрафних санкцій, що могло призвести до недоотримання бюджетом 800 тис. грн.

На Хмельниччині ДБР затримало посадовця податкової служби на хабарі у сумі 200 тис. грн

Державне бюро розслідувань затримали головного державного інспектора Головного управління Державної податкової служби України у Хмельницькій області в момент одержання хабаря. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі, пише УНН з посиланням на ДБР.

Деталі

Працівники ДБР за сприяння СБУ, Нацполіції та ВБ (внутрішньої безпеки - ред.) ДПС затримали головного державного інспектора ГУ Державної податкової служби України у Хмельницькій області під час одержання хабаря. Через його протиправні дії, бюджет також міг недоотримати 800 тисяч гривень

 - говориться у повідомленні Державного бюро розслідувань.

Повідомляється, що посадовець відповідав за податкові перевірки фізичних осіб-підприємців та вимагав від них кошти за суттєве зменшення суми штрафних санкцій.

Зокрема, на початку липня під час перевірки чиновник визначив підприємиці штраф у 1 млн 100 тис. грн за порушення законодавства щодо сплати ЄСВ. За розробленою схемою, чоловік пообіцяв зменшити суму штрафу до 300 тис. грн, а свою "винагороду" оцінив у 200 тис. грн

- повідомили в ДБР.

Правоохоронці затримали посадовця "на гарячому" під час одержання всієї суми хабаря 17 липня цього року.

Фігуранту вже повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (вимагання та одержанні службовою особою неправомірної вигоди). Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади. Йому загрожує до 10 років перебування за ґратами.

Доповнення

Печерський районний суд Києва відсторонив від посади президента Національної академії аграрних наук України Ярослава Гадзало, викритого на махінаціях із працевлаштуванням водія.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

СуспільствоКримінал та НП
Національна поліція України
Державна податкова служба України
Хмельницька область
Служба безпеки України
Київ
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