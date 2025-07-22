Президента НААН відсторонили від посади через підозру у розтраті

Печерський районний суд Києва відсторонив від посади президента президента Національної академії аграрних наук України Ярослава Гадзало, викритого на махінаціях із працевлаштуванням водія. Про це УНН повідомляє із посиланням на Офіс Генпрокуратури та ДБР.

Президента НААН підозрюють у пособництві в розтраті бюджетних коштів, вчиненій за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 191 КК України).

За даними слідства, Гадзало сприяв фіктивному працевлаштуванню особистого водія на формальні посади одразу до чотирьох підконтрольних державних агропідприємств. Зазначається, що фактично він виконував обовʼязки особистого водія, а заробітну плату на загальну суму понад 200 тис. грн. одержував за рахунок держбюджету.

У межах провадження Офіс Генерального прокурора скерував до суду клопотання про тимчасове відсторонення від посади президента Національної академії аграрних наук України, яке Печерський районний суд міста Києва задовольнив. Окрім відсторонення від посади, суд частково задовольнив клопотання прокуратури щодо застосування запобіжного заходу, поклавши на підозрюваного низку обов’язків, передбачених ст. 194 КПК України.