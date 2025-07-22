Президента НААН відсторонили від посади через підозру у розтраті

$41.820.07
48.790.18
ukenru
Агенти рф у НАБУ: таке трапляється, коли структура працює безконтрольно – експерт
Ексклюзив
06:15 • 7088 перегляди
Агенти рф у НАБУ: таке трапляється, коли структура працює безконтрольно – експерт
05:56 • 15980 перегляди
Мораторій на перевірки бізнесу: що передбачає затверджене Зеленським рішення РНБО
Ексклюзив
05:30 • 15062 перегляди
Слід дати належну оцінку процесу добору співробітників НАБУ – юрист
21 липня, 17:47 • 31484 перегляди
Зустріч України та рф у Туреччині планується на середу - Зеленський
Ексклюзив
21 липня, 15:11 • 112894 перегляди
"Небо помилок не пробачає". Чому Україна ризикує втратити бойовий потенціал гелікоптерів Мі-8?
Ексклюзив
21 липня, 14:45 • 62602 перегляди
Скільки фруктів та ягід можна вживати щодня та чи є протипоказання - пояснює нутриціолог
Ексклюзив
21 липня, 14:09 • 93185 перегляди
У Раді пропонують надати літакобудівним підприємствам пільги в межах Defence City для збереження потенціалу
21 липня, 12:26 • 45553 перегляди
Його курував заступник керівника охорони Януковича: у найелітнішому закритому підрозділі НАБУ виявили "крота" фсб
Ексклюзив
21 липня, 10:21 • 50763 перегляди
Баганець: НАБУ найчастіше допускає витоки інформації щодо слідчих дій
Ексклюзив
21 липня, 10:00 • 57528 перегляди
Майже сотня громадян стала жертвами торгівлі людьми за перші шість місяців 2025 року - Мінсоцполітики
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+26°
1м/с
72%
744мм
Популярнi новини
Нідерланди зроблять значний внесок у постачання Україні Patriot - міністр оборони22 липня, 00:40 • 17882 перегляди
Двоє киян підпалювали будинки родин військових на замовлення спецслужб рф: подробиці від Нацполіції22 липня, 01:01 • 19040 перегляди
Українські військові показали ефектне знищення окупантів та ворожої техніки на Харківщині22 липня, 01:23 • 14680 перегляди
Атака на Одесу: мер міста розповів про наслідки ворожих дронових ударів22 липня, 01:47 • 12662 перегляди
Іран заявляє про готовність до ядерних переговорів зі США, але є умова02:11 • 16260 перегляди
Публікації
Ще один "впливовий": після Христенка правоохоронці мають звернути увагу на нардепа Кузьміних07:18 • 10081 перегляди
Підтримка під час війни: як держава видає гранти та реструктуризує борги бізнесу06:46 • 11376 перегляди
“Хамрун Спартанс” – “Динамо”: кияни стартують у Лізі чемпіонів 06:19 • 12462 перегляди
Гучні заяви замість дій: голова АРМА Дума ігнорує внутрішні перевірки на тлі кримінальної справи21 липня, 15:24 • 80856 перегляди
"Небо помилок не пробачає". Чому Україна ризикує втратити бойовий потенціал гелікоптерів Мі-8?
Ексклюзив
21 липня, 15:11 • 112894 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Юлія Свириденко
Джеффрі Епштайн
Руслан Кравченко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеса
Франція
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Проти Kneecap припинили розслідування щодо виступу на Glastonbury19 липня, 07:54 • 121217 перегляди
П’ять серіалів про магічні пригоди: що подивитись цими вихідними18 липня, 18:06 • 215800 перегляди
Перші квитки на "Одіссею" Нолана розпродані - за рік до прем'єри18 липня, 12:24 • 231907 перегляди
"Камера поцілунків" викрила службовий роман CEO IT-гіганта на концерті Coldplay17 липня, 17:00 • 228690 перегляди
Королева Камілла святкує 78-річчя: Вільям і Кейт привітали мачуху принца Уельського17 липня, 13:55 • 228544 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Шахед-136
Airbus A320 серії
Dragon 2
Ан-178

Президента НААН відсторонили від посади через підозру у розтраті

Київ • УНН

 • 2756 перегляди

Ярослава Гадзала підозрюють у пособництві в розтраті бюджетних коштів через фіктивне працевлаштування особистого водія на чотири агропідприємства, що дозволило йому отримати понад 200 тис. грн зарплати з держбюджету.

Президента НААН відсторонили від посади через підозру у розтраті

Печерський районний суд Києва відсторонив від посади президента президента Національної академії аграрних наук України Ярослава Гадзало, викритого на махінаціях із працевлаштуванням водія. Про це УНН повідомляє із посиланням на Офіс Генпрокуратури та ДБР.

Президента НААН підозрюють у пособництві в розтраті бюджетних коштів, вчиненій за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 191 КК України). 

За даними слідства, Гадзало сприяв фіктивному працевлаштуванню особистого водія на формальні посади одразу до чотирьох підконтрольних державних агропідприємств. Зазначається, що фактично він виконував обовʼязки особистого водія, а заробітну плату на загальну суму понад 200 тис. грн. одержував за рахунок держбюджету.

У межах провадження Офіс Генерального прокурора скерував до суду клопотання про тимчасове відсторонення від посади президента Національної академії аграрних наук України, яке Печерський районний суд міста Києва задовольнив. Окрім відсторонення від посади, суд частково задовольнив клопотання прокуратури щодо застосування запобіжного заходу, поклавши на підозрюваного низку обов’язків, передбачених ст. 194 КПК України.

- йдеться у повідомленні ОГП.

Через м’якість обраного запобіжного заходу, сторона обвинувачення подала апеляційну скаргу, оскільки обґрунтовано вважає, що існують ризики впливу підозрюваного на хід розслідування.

Нагадаємо

13 червня працівники ДБР повідомили Президенту Національної академії аграрних наук (НААН) Ярославу Гадзалу про підозру у незаконному використанні бюджетних коштів.

Крім того, у 2021 році до суду було скеровано обвинувальний акт щодо Ярослава Гадзала у справі отримання неправомірної вигоди у вигляді безоплатного користування елітним автомобілем за включення керівника одного зі структурних підрозділів НААН до списку претендентів на заміщення вакансій академіків НААН та подальшу передачу відповідних матеріалів на розгляд ррезидії НААН.  

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

СуспільствоКримінал та НП
Київ
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9