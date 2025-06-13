Президенту НААН повідомили про підозру у розтраті - ДБР

Президенту Національної академії аграрних наук (НААН) Ярославу Гадзалу повідомлено про підозру у розтраті коштів підконтрольних йому держпідприємств. Про це УНН повідомляє з посиланням на ДБР.

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"Працівники ДБР повідомили про підозру президенту Національної академії аграрних наук України за незаконне використання бюджетних коштів. Він влаштував свого водія одразу до чотирьох державних агропідприємств, підконтрольних йому. Насправді водій там не працював, а лише возив президента НААН на службовому автомобілі одного з підприємств", - ідеться в повідомленні.

За даними ДБР, у 2020 році президент НААН особисто затвердив штатні розписи, знаючи, що в кожному з підприємств фігурує той самий водій. Це, як вказано, дало змогу нараховувати зарплату за роботу, якої фактично не було.

ДБР заявляє, що внаслідок цих дій з бюджету виплатили гроші за фіктивну роботу.

"Слідство розглядає дії президента НААН як пособництво у розтраті державного майна за попередньою змовою (ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України)", - інформує ДБР.

У червні 2025 року працівники ДБР провели обшуки у фігурантів справи.

Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо

У 2021 році обвинувальний акт щодо президента Національної академії аграрних наук (НААН) Ярослава Гадзала було скеровано до суду. Він обвинувачувався в отриманні неправомірної вигоди у вигляді безоплатного користування елітним автомобілем за включення керівника одного зі структурних підрозділів НААН до списку претендентів на заміщення вакансій академіків НААН та подальшу передачу відповідних матеріалів на розгляд ррезидії НААН.