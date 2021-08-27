Справу президента НААН передали до суду: йому загрожує 12 років ув'язнення
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Обвинувальний акт стосовно президента Національної академії аграрних наук (НААН) Ярослава Гадзала, якого було відсторонено від посади на час слідства, скерували до суду. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції, передає УНН.
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“Президент НААН України обвинувачується в отриманні неправомірної вигоди у вигляді безоплатного користування елітним автомобілем за включення керівника одного зі структурних підрозділів НААН до списку претендентів на заміщення вакансій академіків НААН та подальшу передачу відповідних матеріалів на розгляд Президії НААН”, - йдеться у повідомленні.
Деталі
Сьогодні, 27 серпня, обвинувальний акт у відношенні президента НААН направлено до суду.
За інформацією відомства, Ярослав Гадзало обвинувачується у вимаганні неправомірної вигоди у розмірі 4 мільйонів гривень від одного із суб’єктів господарської діяльності.
За цю суму він обіцяв призначити потрібного керівника в одному з державних сільськогосподарських підприємств, які входять до структури НААН, та надати можливість комерційному підприємству продовжувати співпрацю з державною установою на підставі раніше укладених договорів з надання послуг щодо обробітку землі, додають у поліції.
Відповідно до ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
Нагадаємо
29 квітня за клопотанням слідчого Нацполіції, погодженого з прокурором Офісу Генерального прокурора, суд прийняв рішення – відсторонити від посади керівника Національної академії аграрних наук (НААН).