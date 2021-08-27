Справу президента НААН передали до суду: йому загрожує 12 років ув'язнення

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“Президент НААН України обвинувачується в отриманні неправомірної вигоди у вигляді безоплатного користування елітним автомобілем за включення керівника одного зі структурних підрозділів НААН до списку претендентів на заміщення вакансій академіків НААН та подальшу передачу відповідних матеріалів на розгляд Президії НААН”, - йдеться у повідомленні.

Деталі

Сьогодні, 27 серпня, обвинувальний акт у відношенні президента НААН направлено до суду.

За інформацією відомства, Ярослав Гадзало обвинувачується у вимаганні неправомірної вигоди у розмірі 4 мільйонів гривень від одного із суб’єктів господарської діяльності.

За цю суму він обіцяв призначити потрібного керівника в одному з державних сільськогосподарських підприємств, які входять до структури НААН, та надати можливість комерційному підприємству продовжувати співпрацю з державною установою на підставі раніше укладених договорів з надання послуг щодо обробітку землі, додають у поліції.

Відповідно до ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Нагадаємо

29 квітня за клопотанням слідчого Нацполіції, погодженого з прокурором Офісу Генерального прокурора, суд прийняв рішення – відсторонити від посади керівника Національної академії аграрних наук (НААН).