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Підозрюваного у корупції керівника НААН відсторонили від посади

Підозрюваного у корупції керівника НААН відсторонили від посади

Київ • УНН

 • 16705 перегляди

КИЇВ. 29 квітня. УНН. За клопотанням слідчого Нацполіції, погодженого з прокурором Офісу Генерального прокурора, суд прийняв рішення – відсторонити від посади керівника Національної академії аграрних наук (НААН). Про це УНН повідомили у пресслужбі МВС.

Посадовець НААН підозрюється у скоєнні корупційного злочину.

Цитата:

“28 квітня Київський апеляційний суд за клопотанням слідчого управління розслідування корупційних злочинів Головного слідчого управління Нацполіції та процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора прийняв рішення щодо відсторонення від посади керівника Національної академії аграрних наук”, — вказано у повідомленні.

Деталі

Раніше слідчі Нацполіції подали клопотання до суду про обрання директору НААН запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення його від посади.

Керівник НААН України підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. “Зокрема, директор сприяв у призначенні на посаду керівника одного з державних підприємств, що входять у структуру НААН України. У свою чергу новопризначений керівник мав не перешкоджати укладанню договорів про спільну діяльність між державним підприємством та конкретно визначеними суб’єктами господарської діяльності”, — зазначили правоохоронці.

Також правоохоронці встановили, що "підозрюваний сприяв зарахуванню цієї ж особи до списку претендентів на заміщення вакансій академіків і подальшій передачі відповідних матеріалів на розгляд Президії НААН". За свою допомогу фігурант отримав “подяку” — елітний позашляховик, нагадали матеріали справи у відомстві.

Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

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